Si nasconde tra le auto in sosta: arrestato

Molte sono le volte in cui è evaso dagli arresti domiciliari per sperare di non essere riconosciuto dai carabinieri.

Ed è probabilmente per questo motivo che ieri sera, in via Roberto D’Angiò, alla loro vista ha, invano, tentato di nascondersi tra le auto in sosta.

L’uomo, un 32enne di Santa Maria Capua Vetere, in atto agli arresti domiciliari e che negli ultimi tre mesi è stato denunciato per ben 4 volte per evasione e una volta, il 16 settembre u.s. anche arrestato, è stato beccato a trasgredire alla misura cautelare cui era sottoposto.

A sorprenderlo l’equipaggio del radiomobile della locale Compagnia carabinieri in transito in quella zona che lo ha nuovamente condotto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.