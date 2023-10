Sequestra il padre in casa con un coltello

Un 25enne è stato arrestato lunedì sera dai carabinieri a Roncalceci, frazione del Ravennate, con l’accusa di avere sequestrato il padre in casa per circa un’ora e averlo picchiato procurandogli lesioni per una prognosi di almeno 40 giorni.

Secondo quanto riferito dall’edizione ravennate de ‘il Resto del Carlino’, il 25enne, per cause ancora non del tutto chiarite, è andato in escandescenza malmenando il genitore – con il quale convive – e minacciandolo con una lama.

Il padre a un certo punto è riuscito a divincolarsi e a rifugiarsi in camera da letto.

Ma il 25enne ha sfondato la porta e lo ha raggiunto: a quel punto l’uomo si è gettato di sotto da un’altezza di pochi metri ed è riuscito a nascondersi quel tanto da riuscire ad avvisare l’Arma.

Il ragazzo, come disposto dal Pm di turno, Marilù Gattelli, è infine stato portato in carcere a Ravenna con le accuse di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento.

(Ansa)