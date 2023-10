Raccolta solidale per la Caritas Aversa durante inaugurazione show room

Durante l’evento inaugurale dello show room Fab Arredamenti, i proprietari hanno chiesto ai propri amici e clienti, anziché di portare i classici regali, di fare un donazione per la Caritas Aversa.

Al banchetto solidale è stata raccolta la somma di 2600€.

“La missione della Caritas è aiutare la propria comunità, ma ciò sarebbe impossibile se quella comunità stessa non aiutasse la Caritas a sostenere ogni giorno le sue tante e complesse attività – fanno sapere dall’organizzazione religiosa guidata da Don Carmine Schiavone -. Il risultato è stato più che soddisfacente, anche perché, per parafrasare la nostra cara Santa Teresa di Calcutta, ogni goccia d’acqua serve per formare l’oceano”.