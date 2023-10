Protesta per l’auto che lo sta per investire, colpito col martello

Protesta alzando il braccio per un’auto passata velocemente e con il rosso che rischiava di travolgerlo mentre attraversava la strada: viene aggredito dal conducente della vettura con un martello.

E’ accaduto verso le 6.40 di stamattina a Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino, dove si è verificata una selvaggia aggressione ai danni di Matteo Bastianelli, direttore del supermercato Conad.

Un automobilista è sfrecciato a forte velocità all’altezza di un incrocio mentre Bastianelli lo stava attraversando a piedi dopo aver avuto il via libera dal semaforo per i pedoni.

Al passaggio veloce della vettura col rosso, Bastianelli ha alzato la mano per protestare. A quel punto, l’automobilista ha frenato, è tornato indietro, cercando di travolgere il pedone che lo ha schivato ma non del tutto. Poi, il conducente è sceso con in mano un martello e ha cominciato a colpirlo. L’avrebbe probabilmente ucciso se non fossero intervenuti degli operai di Marche multiservizi che si trovavano nelle vicinanze.

Quando ha visto le persone che accorrevano, l’aggressore è risalito in auto fuggendo via. Bastianelli è stato ricoverato in ospedale a Urbino con un trauma cranico ed ecchimosi; non corre pericolo di vita. L’automobilista è ricercato dai carabinieri.

La targa è stata rilevata, gli inquirenti potrebbero averlo già identificato grazie anche alle telecamere esterne del supermercato.