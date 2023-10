Polizia, in pensione l’ispettore Luca Gronchi

Il Questore Bruno Failla, questa mattina, nel discorso di commiato, ha ricordato l’attaccamento al dovere di Luca Gronchi, stimato da tutti i colleghi, sia come persona, che come poliziotto, che non si è mai tirato indietro davanti ad un servizio o ad un’attività improvvisa, non facendo mai mancare la sua collaborazione e disponibilità, grazie anche alle competenze acquisite sul campo in tanti anni di lavoro.