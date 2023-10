Esplodono gli airbag: conducente e passeggeri messi in salvo dalla Penitenziaria

Scoppiano gli airbag in un auto in transito, la Polizia Penitenziaria mette in salvo il conducente e gli altri passeggeri.

A darne notizia è la segreteria regionale OSAPP Campania.

E’ accaduto nella giornata di ieri. Gli agenti erano partiti dal tribunale di Aversa per far ritorno a Poggioreale dopo un’udienza.

Nel tragitto, sull’Asse Mediano (altezza Mugnano-Napoli), hanno notato una Fiat 500 all’interno della quale il conducente era sanguinante e privo di conoscenza.

E’ stata bloccata la gareggiata per permettere al personale di attivarsi per portare i primi soccorsi e garantire la viabilità stradale mettendo in primis in sicurezza due donne e tre bambini fermi sui lati della corsia a vista d’occhio abbastanza spaventati.

Poco prima – sull’auto su cui viaggiavano -a causa forse di frenata improvvisa o brusca erano esplosi gli airbag.

Gli agenti contattavano dapprima i Carabinieri per notiziare dell’accaduto, poi provvedevano di iniziativa a fermare un auto in transito, invitando il conducente ad accompagnare le due mamme e i tre bambini in ospedale anche se non feriti ma alquanto provati dall’accaduto bisognevoli di essere visitati.

L’operazione di Polizia stradale per garantire soccorso, viabilità e sicurezza è durata circa un’ora ed è stata

eseguita dal un ispettore, da un sovrintendente e una poliziotta penitenziaria che non hanno esitato a prestare i dovuti soccorsi ed ad attivarsi per scongiurare il peggio.

“La brillante operazione di Polizia stradale è stata eseguita dal personale di Polizia Penitenziaria del nucleo operativo traduzioni e piantonamenti di Secondigliano, dimostra sempre grande responsabilità e senso del dovere non solo nell’assolvimento dei primari compiti istituzionali ma anche quelli conferiti dalla legge, ovvero, quelli di Polizia Stradale come prevede il nuovo CDS”, dichiara il Segretario Regionale OSAPP Vincenzo Palmieri.

“Come sindacato maggiormente rappresentativo del Corpo, ci faremo portavoce presso gli organi

competenti del PRAP e DAP affinché la commissione ricompensa nelle sedute future riconosca al personale intervenuto sia sull’auto di servizio che sul furgone poi andato via per concludere il servizio delicato in atto, eventuali note di compiacimento encomio solenne e/o lode, previste dalle circolari che regolano la materia. Ai colleghi/e del nucleo di Secondigliano va tutto il nostro plauso”.