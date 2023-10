Manovra 2024, Ronghi: “Positive misure per Sud e lavoro”

“Positiva la manovra di Bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri per il 2024 in particolare per quanto riguarda le misure previste per il taglio dei cuneo fiscale per i lavoratori a basso reddito, con l’auspicio di poter, in seguito, ampliare la platea ai redditi medi, e per quanto riguarda la copertura di 1,8 miliardi destinati al credito di imposta per la Zes unica nel Mezzogiorno, per sostenere le imprese già esistenti o nascenti in questa parte del territorio, di 300 milioni per i contratti di sviluppo e di 50 milioni per la nuova legge Sabatini ovvero per il sostegno alle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali a tasso agevolato”.

E’ quanto afferma il Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi.

“Nell’ambito dell’attuale difficile quadro finanziario – aggiunge Ronghi – sono state compiute importanti scelte improntate alla centralità del Sud, per lo sviluppo dell’Italia, per il lavoro e per le famiglie – aggiunge Ronghi -e, in tale ottica, è positiva la riduzione del canone Rai, un altro balzello di cui liberare i cittadini”.

“Positivi anche gli incentivi per le aziende, sotto forma di deduzione fiscale maggiorata, che assumono lavoratori a tempo indeterminato, ed in particolare, giovani, donne con figli ed ex percettori del reddito di cittadinanza – conclude Ronghi -, un campo fondamentale per il Sud Italia al quale bisogna aggiungere un Piano straordinario per il lavoro, come da noi proposto”.