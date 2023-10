Lusciano. Bilancio consolidato, Ciocio replica alla Inviti

“Ieri i consiglieri di minoranza, tra cui la consigliera Inviti Domenica, sono scappati dal consiglio comunale per non discutere e votare il bilancio consolidato”. A dirlo – tramite nota stampa – Filippo Ciocio, consigliere comunale di maggioranza.

”Questo bilancio, che raggruppava tutte le partecipazioni

societarie del nostro comune è stato votato e discusso per la prima volta quest’anno, grazie all’attenzione e la sollecitudine del sottoscritto e dell’assessore Cantone, visto che in tutti questi anni il consiglio comunale lo riteneva illegittimamente irrilevante”.

“I consiglieri di opposizione sanno bene che pure quest’anno l’ufficio ragioneria riteneva di non doverlo fare per una prassi consolidata, visto che hanno letto le carte nelle conferenze di capigruppo e nella commissione bilancio del venerdì 22 settembre, e riconvocata per la seconda volta dal sottoscritto in questa settimana, nelle quali il consigliere Luciano Palmiero è stato informato passo passo e con la dovuta precisione sui nuovi documenti di cui eravamo entrati in possesso”.

“Solo la voglia di legalità e trasparenza mia e dell’assessore Eva Cantone – prosegue il consigliere con delega alla Digitalizzazione-Trasparenza-Organizzazione Burocratica e Personale– Fondi Europei–Sanità – nel comprendere i veri numeri, hanno fatto in modo da far capire che c’era un obbligo di legge nel fare questo tipo di bilancio obbligatorio entro il 30 settembre, per far uscire fuori le partecipazioni del comune di Lusciano, nel consorzio delle farmacie comunali, nell’ambito dei rifiuti e nel consorzio idrico”.

“Da parte nostra c’è stata ancora più attenzione, visto che dai giornali abbiamo saputo che l’ex sindaco Esposito ed il ragioniere capo del comune di Lusciano sono tuttora membri del CDA del consorzio intercomunale socio sanitario, che gestisce le farmacie comunali. Assurdo che la consigliera Inviti, invece di ringraziare per l’opera di trasparenza effettuata, visto che aveva come me sempre votato contro i falsi bilanci consolidati negativi degli anni precedenti, oggi corre fuori dal consiglio insieme agli altri colleghi dell’opposizione, che sicuramente dovevano spiegare invece il loro mancato controllo politico su questi dati opachi”.

”Io sono sempre per la discontinuità e la trasparenza rispetto ai bilanci “strani” degli ultimi anni, che “noi” avevamo sempre attaccato. La Inviti invece è in crisi di identità tra continuità e discontinuità, quindi non ha avuto il coraggio di prendere una posizione in merito in consiglio comunale ed ora parla sui giornali”.