Aversa. Legea nuovo sponsor tecnico del Team Luciano MMA

Importante obbiettivo sportivo raggiunto per il Team Luciano MMA – Aversa, guidato dal maestro Daniele Luciano, che per la sua importanza, è stato scelto dal famoso marchio LEGEA, sponsor di numerosi campioni nazionali in tutti gli sport, siglando un accordo di sponsorizzazione commerciale per l’anno 2023/2024, che accompagnerà il team per tutte gli eventi in programma.

Il Team Luciano MMA – Aversa, capitanato dal Maestro Daniele Luciano, giovane campione di arti marziali miste, che vanta un folto palmares di importanti vittorie e riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità di giovani che sempre di più si appassionano a questo sport, dando alla città di Aversa gli onori sportivi che in questa disciplina che da anni tardavano ad arrivare.

Difatti, lo stesso Team Luciano MMA, con alcuni dei suoi atleti, sabato 14 ottobre sarà premiato dalla FEDERAZIONE LIBERTAS allo Stadio Olimpico come campioni nazionale italiani per le arti marziali miste, nonché il 22 e 23 ottobre lo stesso Team Luciano sarà impegnato nei mondiali di arti marziali miste con tutti i suoi atleti.