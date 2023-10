JuveCaserta torna sul parquet del PalaJacazzi: arriva Livorno

La Paperdi Caserta torna domani, domenica, al Palajacazzi di Aversa per la sesta giornata di serie B nazionale.

Avversaria di turno nel secondo confronto consecutivo interno sarà la Caffè Toscano Livorno, attuale seconda forza del campionato con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte e due sole lunghezze di ritardo dalla capolista Fabo Montecatini, provvisoriamente affiancata ieri sera dalla Lissone Interni Casa Brianza che si è aggiudicato per 88-82, dopo un supplementare, l’anticipo con la Sae Scientifica Legnano.

Per i bianconeri è la prima gara dopo la decisione societaria di cambiare la guida tecnica affidata temporaneamente all’assistente Ciro Dell’Imperio coadiuvato dal direttore tecnico, Nando Gentile

Il confronto tra la Paperdi ed il Caffè Toscano Livorno avrà inizio alle ore 18.00 e sarà diretto dalla coppia arbitrale costituita da Daniele Gai e Leonardo Marcelli di Roma. Al tavolo degli ufficiali di campo il segnapunti Bruno Senese, la cronometrista Laura Barone, entrambi di Napoli, e l’addetta ai 24” Rossella Pollioso di Boscotrecase (NA).

Così Ciro Dell’Imperio presenta la sfida con i toscani: «Affrontiamo una squadra costruita per competere per i primi posti di questo campionato, ben strutturata e profonda nelle rotazioni, con individualità importanti del calibro di Laganà oltre ai vari Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo e Pagani che garantiscono sicuramente al roster di Livorno qualità ed esperienza. Sappiamo – continua il tecnico casertano – di affrontare una squadra con una determinata identità e idea di gioco, a cui piace correre il campo, trovando soluzioni ad alta percentuale anche nei primi secondi di gioco, ma allo stesso tempo capace di giocare a metà campo in modo equilibrato ed efficace avendo possibilità di essere pericolosa sia nel pitturato che dall’arco dei tre punti. Noi – conclude Dell’Imperio – veniamo sicuramente da un periodo non facile e forse abbiamo affrontato la settimana più difficile da inizio stagione, ma i ragazzi, da professionisti quali sono, hanno dato come sempre il meglio in campo, lavorando sodo tutti i giorni e concentrandosi sui focus e sugli obiettivi proposti in palestra. La voglia di vincere, di riscatto e la volontà di fare bene è sicuramente tanta ed è per questo che domenica proveremo dal primo all’ultimo minuto di gioco a fare la nostra miglior partita davanti al nostro pubblico».

Confermata la navetta gratuita da Caserta ad Aversa con partenza dal piazzale della stazione ferroviaria di Caserta alle ore 16,30 e rientro nel Capoluogo subito dopo la partita. L’iniziativa è della Paperdi Caserta in collaborazione con l’azienda regionale di trasporto Air Campania.

Come di consueto, la diretta della gara sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma LNPPass per gli abbonati al servizio.

La gara di domani tra Paperdi e Caffè Toscano è stata scelta dalla Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con la FIP, anche per la trasmissione in diretta streaming sulla piattaforma Twitch della Federazione Italiana Pallacanestro.

Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Paperdi Juvecaserta 2021 (Instagram e Facebook).

Oltre alla sfida tra la Paperdi Caserta e la Caffè Toscano, il calendario della sesta giornata prevede stasera Rimadesio Desio – Bakery Basket Piacenza, Paffoni Omegna – Banca Popolare Del Cassinate e Logiman Crema – Geko Consulting Sant’Antimo. Domani, domenica, invece sono in programma: Akern Livorno – Npc Rieti Sporthub, Del.Fes Avellino – Solbat Piombino, Fabo Montecatini- Alberti e Santi Fiorenzuola, Virtus Arechi Salerno – Gema Montecatini.

Questa la classifica attuale: Fabo Montecatini, Lissone interni Brianza Casa* 8, Geko Consulting Sant’Antimo, Gema Montecatini, Caffè Toscano Livorno, Bakery Basket Piacenza, Solbat Piombino, Del.Fes Avellino, Sae Scientifica Legnano*, Rimadesio Desio , Logiman Crema**, Akern Livorno, Paffoni Omegna**, Alberti E Santi Fiorenzuola 4, Banca Popolare Del Cassinate, Paperdi Caserta, Npc Rieti Sporthub 2, Virtus Arechi Salerno 1.

(* una partita in più

** una partita in meno)