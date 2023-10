JuveCaserta, arriva la prima in casa

Dopo due trasferte consecutive, la Paperdi Caserta ritorna domani davanti al pubblico amico per affrontare la Paffoni Omegna nella prima delle due gare interne consecutive previste al PalaJacazzi di Aversa.

La sfida con la Paffoni rappresenta un inedito per il basket casertano in quanto le due formazioni non si sono mai incontrate in precedenti competizioni. Attualmente, anche la compagine piemontese ha una sola vittoria all’attivo ma con una partita in meno rispetto ai bianconeri.

Il confronto tra la Paperdi Caserta e la Paffoni Omegna è in programma domani, sabato, al Palajacazzi di Aversa con inizio alle ore 20.30 e sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Cosimo Schena di Castellana Grotte (BA) e Marino Caldarola di Ruvo di Puglia (BA). Al tavolo degli ufficiali di campo il segnapunti Concetta Lillo di San Prisco (CE), la cronometrista Manuela Leone di Casagiove (CE) e l’addetto ai 24 secondi Mario Ceci di Caserta.

«Omegna – evidenzia coach Sergio Luise – è stata costruita per lottare fino alla fine per i primi posti della classifica. Ha messo insieme un roster di esperienza a cui ha aggregato Kostic, guardia slovena talentuosa con punti nelle mani. È una squadra formata da diversi tiratori e lunghi come Balanzoni e Baldassarre in grado di essere molto pericolosi sotto le plance. In più – continua il tecnico casertano – bisognerà fare molta attenzione a Chinellato, giocatore dalla doppia dimensione in grado di essere determinante durante le partite. Hanno una notevole fisicità e una squadra lunga con diverse soluzioni anche uscendo dalla panchina. Sicuramente una formazione completa. Noi – conclude Luise – vogliamo dare seguito alla buona prova di Montecatini dove la squadra ha dimostrato di reagire sia dal punto di vista caratteriale che tecnico, sapendo che per vincere servirà concentrazione ed intensità per tutti i 40 minuti. È la nostra seconda partita sul campo di Aversa, sarà di sabato sera, ma spero che i nostri tifosi vogliano sostenerci dal vivo per sovvertire i pronostici e spingerci ad una vittoria che vogliamo raggiungere con tutta la nostra volontà».

Confermata la navetta gratuita da Caserta ad Aversa con partenza dal piazzale della stazione ferroviaria di Caserta alle ore 19.00 e rientro nel Capoluogo subito dopo la partita. L’iniziativa è della Paperdi Caserta in collaborazione con l’azienda regionale di trasporto Air Campania.

Come di consueto, la diretta della gara sarà trasmessa in streaming sul web sulla piattaforma LNPPass per gli abbonati al servizio ed in radiocronaca sulle frequenze di Radioprimarete Caserta. Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Paperdi Juvecaserta 2021 (Instagram e Facebook).

Oltre alla sfida tra la Paperdi Caserta e la Paffoni Omegna, il calendario della quinta giornata prevede domani sera anche la gara tra la BPC Cassino- Fabo Montecatini. Domenica, invece, sono in programma: Fratelli Colò Livorno – Logiman Crema, Alberti e Santi Fiorenzuola – Caffè Toscano Livorno, Gema Montecatini – Brianza Casa Basket 2022, NPC Rieti Sporthub – Del.Fes Avellino, Sae Scientifica Legnano – Rimadesio Desio, Geko Consulting Sant’antimo – Virtus Arechi Salerno

Questa la classifica attuale: Brianza Casa Basket 2022, Fabo Montecatini, Solbat Piombino, Rimadesio Desio 6, Geko Consulting Sant’Antimo, Caffè Toscano Livorno, Del.Fes Avellino, Gema Montecatini, Bakery Basket Piacenza, Alberti e Santi Fiorenzuola, Fratelli Colò Livorno, Sae Scientifica Legnano 4, Paperdi Caserta, Banca Popolare Del Cassinate, Paffoni Omegna, Logiman Crema, Npc Rieti Sporthub 2, Virtus Arechi Salerno 1. Pallacanestro Crema e Paffoni Omegna una partita in meno.

JUVECASERTA OM THE ROAD – CAP. 7 NICCOLÒ MOFFA

Giovane, ma con una buona esperienza già maturata nel campionato di serie B dove si è messo in mostra non solo come tiratore, ma anche come atleta eclettico, capace di dare un buon contributo anche in difesa e nella lotta sotto i rimbalzi. È giunto a Caserta all’inizio di questa stagione e si sta impegnando tanto per offrire il suo contributo ed entrare nei meccanismi della sua nuova squadra. Parliamo di Niccolò Moffa, ospite di questa puntata della nostra rubrica “Juvecaserta on the road”.

E per la Paperdi la settimana appena trascorsa è stata veramente “on the road” viste le due trasferte consecutive affrontate prima a Cassino e, poi, a Montecatini concluse, purtroppo, con altrettante sconfitte.

«Quello che stiamo disputando è un campionato difficile, un campionato tosto e lo sapevamo. Rispetto allo scorso anno è diminuito il numero delle squadre partecipanti e ci sono compagini che hanno investito tanto. In quest’ottica i risultati stanno lasciando sorpresi anche noi, perché quelle stesse squadre che sono state costruite per provare a salire, magari in questo momento si trovano in difficoltà e con qualche sconfitta più del previsto. Da quanto abbiamo visto in queste prime quattro giornate questo è un campionato apertissimo ed è ancora tanto lungo per cui, con calma, partita dopo partita, vediamo di portare a casa il miglior risultato possibile».

In questa settimana avete disputato due partite completamente differenti l’una dall’altra con il pesante KO di Cassino ed il match tiratissimo con Montecatini. Che cosa vi ha lasciato dentro questa esperienza?

«Sicuramente la partita con Cassino è da dimenticare e da archiviare, anche se da quella gara abbiamo preso quello che è andato male, ci è servita da lezione e l’abbiamo avuta. A Montecatini abbiamo incontrato una squadra che punta alla promozione, abbiamo approcciato bene la partita, ma, purtroppo, è mancato quello scalino che potesse farci portare a casa il risultato. Adesso sabato abbiamo una partita in casa contro Omegna e poi giochiamo di nuovo sul nostro campo; quindi, due gare consecutive, dove, ne sono sicuro, verrà il nostro pubblico, verrà il nostro sesto uomo in campo e ci aiuterà a portare a casa entrambe le gare. Noi ce la metteremo tutta sul nostro campo e, ovviamente, col sostegno dei nostri tifosi sarà più facile».

Il pubblico effettivamente si è sentito già nella prima partita nel derby contro Salerno. Hai parlato di Omegna, che è una di quelle squadre che si ritrova con meno punti di quanti si auspicasse all’inizio della stagione, essendo una compagine costruita per le zone alte della classifica e quindi è importante dare tutto quello che si ha

«Bisogna sempre dare tutto a prescindere dalle avversarie, perché come abbiamo visto adesso la prima in classifica è Brianza, una squadra che è salita l’anno scorso. Quindi, è tutto molto “strano”, è tutto molto complicato, ogni partita, ogni squadra fa storia a se e bisogna affrontarle sempre al 100% perché in un campionato difficile, strano e tosto, qual è l’attuale, bisogna essere sempre al 100% per 100%, dal momento che, se ti scolleghi un attimo, ti trovi subito sotto e dopo fai fatica a recuperare».