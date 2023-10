Gevi Napoli favorita contro la Happy Casa Brindisi

Nella quarta giornata del campionato di Serie A maschile, il PalaBarbuto di Napoli ospita domenica 22 ottobre 2023 la sfida tra la Gevi Napoli Basket e la Happy Casa Brindisi.

L’incontro è in programma a partire dalle 17.30.

I padroni di casa sono alla vigilia della giornata di campionato in un lotto di cinque squadre che occupa la quarta posizione a quota 4 punti, mentre gli ospiti chiudono tristemente la classifica insieme a Treviso e Pistoia a quota zero.

Tutti i risultati di basket del giorno su Sportytrader permetteranno agli appassionati di conoscere in diretta l’evoluzione del turno di campionato. Numeri alla mano è Napoli la squadra di gran lunga favorita.

Il roster del croato Igor Milicic ha vinto le prime due gare del torneo, ma dopo aver superato in casa 77-68 i campioni d’Italia in carica dell’Olimpia Milano è andata a “sbattere” 80-71 sul campo della Germani Brescia, una delle tre squadre che guidano il torneo a punteggio pieno.

Come detto, l’Happy Casa Brindisi non è ancora riuscita a conquistare un successo in stagione e, quel che è peggio per la squadra di coach Fabio Corbani, le due sconfitte più importanti sono arrivate in casa: di 24 punti contro la Reggiana e di 13 nel turno scorso contro Pesaro. Di misura, 69-68, invece, la sconfitta con cui la formazione pugliese è andata via da Tortona. Come se non bastasse, ad aggravare la situazione di un gruppo già in crisi, in settimana è arrivata anche la sconfitta casalinga, 87-91, contro Zaragoza in Eurocup.

Gevi Napoli Basket ed Happy casa Brindisi si erano affrontate lo scorso 15 settembre in una gara di preseason e a vincere fu Brindisi per 94-89. La squadra pugliese ebbe la meglio anche nei due testa a testa del passato campionato, espugnando il PalaBarbuto 80-96, ma la musica potrebbe cambiare nella sfida di domenica prossima. L’ultima vittoria di Napoli in casa contro Brindisi risale al 27 marzo 2022, quando i campani si imposero 79-69.

Napoli si presenta a questo testa a testa come la terza forza del torneo per media punti di 86,3 ed è terza pure per valutazione di 95,7. Ad avvalorare la forza offensiva della squadra di coach Milicic c’è la seconda miglior percentuale di tiro da oltre l’arco di 38,9, la migliore ai liberi di 82,1 e la quinta di field goal con il 48,4.

Ancora una volta Napoli si potrà affidare a Michal Sokolowski: il polacco attualmente ha la quarta media realizzativa del torneo con 16,7 punti a partita (con il 60% di field goal e il 62,5 da tre punti) ed è quinto per valutazione con 19,0. A far la differenza per la Gevi anche gli 8,7 rimbalzi di media a incontro per Tariq Owens, di cui 4 offensivi, e i 5,3 assist di Jacob Pullen. Tutti numeri che rendono meglio l’idea di quello che sulla carta è il divario visto.

Nessun giocatore della Happy Casa Brindisi si piazza al momento nei primi 5 giocatori delle suddette classifiche di rendimento.

DOMANI CHIUDE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI ‘NAPOLI DENTRO’

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica che domani pomeriggio, venerdì 20 ottobre alle ore 10:00, terminerà la campagna abbonamenti “Napoli Dentro”.

È infatti ancora possibile per un altro giorno acquistare l’abbonamento per assistere alle gare interne della Gevi Napoli Basket per la stagione 2023-2024.



Le tessere sono in vendita sul sito: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/s-s-napoli-basket-stagione-23-24/220796



La campagna abbonamenti con il claim “Napoli Dentro”, è una felice intuizione realizzata dall’agenzia di comunicazione e sponsor del Club azzurro Bey Studio.



Questi i prezzi ed i settori in vendita:

TRIBUNA CENTRALE: 360€, Ridotto 250€;

TRIBUNA LATERALE: 260€, Ridotto 200€;

CURVA: 170€, Ridotto 110€;

GRADINATA: 170€, Ridotto 110€.



Gli abbonamenti ridotti sono riservati ad over 65 ed under 18. L’abbonamento ridotto riservato ai ragazzi, potrà essere acquistato a partire dai 6 fino ai 18 anni. I bambini al di sotto dei 6 anni non avranno bisogno di abbonamento ed avranno la possibilità di entrare gratuitamente, ma non potranno occupare il posto a sedere.



La Gevi Napoli Basket ricorda infine agli abbonati che non hanno ancora provveduto al ritiro della tessera, che potranno farlo nella giornata di domenica 22 Ottobre dalle ore 16:00 presso il botteghino del Palabarbuto lato Piscina Scandone.