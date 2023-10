Incendio in un negozio di biscotti e taralli in via Garofalo ad Aversa, dove le fiamme, per cause ancora da accertare, hanno interessato il locale.

Il fatto è accaduto in tarda serata, intorno alle 22 circa. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio.

Non è chiaro cosa abbia innescato le fiamme.

Sul posto anche le forze dell’ordine.