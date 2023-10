Che Napoli! Battuta la Armani Milano

Fantastica impresa della Generazione Vincente Napoli Basket che, nella gara di esordio al PalaBarbuto, sold out per l’occasione, e valevole per la seconda giornata del campionato di serie A, supera i Campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano con il punteggio di 77-68.



La squadra di coach Igor Milicic ha condotto la gara sin dall’inizio subendo, solo prima dell’intervallo lungo, il ritorno della EA7 Emporio Armani Milano. Le squadre chiudevano il primo tempo in perfetta parità 35-35. La Gevi Napoli Basket partiva forte nella terza frazione di gioco riportando il vantaggio a più 13, e controllando nel finale la partita.

La Gevi Napoli ottiene così la sua seconda vittoria consecutiva in campionato. Al termine della partita sono quattro gli uomini della GeVi Napoli in doppia cifra, con Zubcic miglior realizzatore con 17 punti, seguito da Sokolowski e Owens con 16.



Domenica prossima 15 ottobre alle ore 17:00, per la terza giornata del campionato di serie A, la Gevi Napoli basket affronterà in trasferta la Germani Bescia.

Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

“Dai primi giorni di allenamento è stata chiara la disponibilità, e la voglia di questa squadra di mettersi a totale disposizione. Queste due vittorie molto importanti, ci permettono di continuare questo lavoro, e siamo davvero contenti di questo. Oggi siamo stati capaci di reagire ai momenti di difficoltà, mostrando tanta energia. Vogliamo ringraziare il pubblico che ci ha dato un grandissimo supporto nei momenti di difficoltà della partita. Tutti i ragazzi hanno dato il loro importante contributo a questa vittoria, ad esempio il rimbalzo di De Nicolao che ha permesso di fare la prima tripla a Pullen, il lavoro di Zubcic, e la buona partita di Owens. Insomma siamo una squadra, ed è questa è la cosa davvero importante.”



Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica della Gevi Napoli Basket:

“E’ stata una giornata indimenticabile. E’ stato bellissimo vedere come i nostri tifosi hanno accompagnato la squadra. Per noi è un bellissimo inizio che aiuta tanto il nuovo progetto, ma ora dobbiamo essere calmi, lavorare step by step, e pensare alla prossima partita contro la Germani Brescia dove dovremo avere la stessa mentalità dimostrata oggi. Insomma testa fredda e continuiamo a lavorare.”



Dichiarazione di Tariq Owens:

“E’ stata una grande prestazione in un’atmosfera straordinaria. Stiamo lavorando duramente per ottenere questo. Sono davvero orgoglioso di tutti i miei compagni di squadra. E’ stato un grande sforzo collettivo, ed abbiamo ottenuto una grande vittoria.”

Generazione Vincente Napoli Basket – EA7 Emporio Armani Milano 77 – 68

(23-13,12-22, 23-12, 19-21)

Tabellino:

Pullen 10, Ennis 2, Jaworski 9, Zubcic 17, Bamba, Ebeling, De Nicolao, Lever 7, Owens 16, Sokolowski 16, Mabor, Saccoccia.