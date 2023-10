Aversa. Sindaco sfiduciato, M5S: “sconfitta per la città”

“Prendiamo atto, senza alcuno stupore ma con profonda amarezza degli avvenimenti che hanno portato alle dimissioni del Sindaco a seguito del voto sul bilancio comunale. Questo momento non rappresenta una vittoria per il Movimento cittadino, ma una sconfitta per la città di Aversa, i suoi cittadini e la sua storia millenaria”. A dirlo, tramite nota stampa, il coordinamento cittadino del M5S Aversa.



“Nonostante il Movimento 5 Stelle non abbia fatto parte dell’amministrazione comunale, riteniamo che quanto accaduto rappresenti un duro colpo per la fiducia dei cittadini nell’efficacia e nell’integrità della politica locale. La parità di voti, seguita dalle dimissioni del Sindaco, evidenzia una profonda crisi di leadership e una mancanza di coesione all’interno del governo cittadino, che non può che tradursi in un danno per la nostra comunità”.

“Aversa è una città ricca di storia e cultura, una città normanna che ha tanto da offrire. Questo ennesimo siparietto travestito da ‘crisi politica’, non fa altro che mortificare la sua reputazione e lasciare i suoi cittadini delusi e sfiduciati. Non c’è spazio per la gioia in questa situazione, solo la consapevolezza che tutti noi, come cittadini di Aversa, siamo perdenti in questa vicenda”.

“Il Movimento 5 Stelle di Aversa rinnova il suo impegno a lavorare per il bene della città e dei suoi cittadini, cercando soluzioni e collaborazioni che possano portare ad una migliore gestione pubblica e al ripristino della fiducia nella politica locale. La strada sarà difficile, ma non possiamo permetterci di arrenderci di fronte alle sfide che ci attendono”.

“Insieme, come comunità, dobbiamo lavorare per superare questa amara situazione e costruire un futuro degno della città. Siamo già al lavoro in questa direzione”.