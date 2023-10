(VIDEO) Aversa. Il sindaco Golia sfiduciato: va a casa

Sono le 15:40, finisce l’era del sindaco Alfonso Golia. Il primo cittadino sfiduciato in consiglio comunale sul bilancio di previsione.

Il voto decisivo è stato quello di Roberto Romano, presidente del consiglio comunale. Romano, ex candidato sindaco del M5S, nei mesi precedenti aveva dato il suo ‘apporto’ alla maggioranza Golia per poi occupare lo scranno da ‘capo dell’assise’.

Una sfiducia che era nell’aria da qualche giorno e si è vista in fase di dichirazione di voto proprio di Romano che ha annunciato la sua astensione.

Decisione che lo ha messo nel mirino dei consiglieri Fiorenzano, Scuotri e Olga Diana: proprio quest’ultima ha tirato dritto più volte contro Romano: “E’ presidente del consiglio comunale in quota Moderati, partito a cui non ha mai aderito ufficialmente ma solo prendendosi la poltrona. E ci è stato fino a quando non si è andato a vendere altrove. La invito ad abbandonare l’aula”.

A chiudere le dichiarazioni di voto il sindaco Alfonso Golia che ha ringraziato la città di Aversa e i gruppi politici in consiglio comunale.

“Voglio ringraziare anche il consigliere Romano che nel 2020 di poter superare ostacoli ed approdare in porti più sicuri – ha detto Golia – Ma voglio ringraziarlo anche perché con la sua dichiarazione di voto ha rimarcato una differenza di metodo politico. Ho rassegnato le dimissioni nelle mani del segretario comunale”.

Con le dimissioni rassegnate, nei prossimi giorni la nomina di un Commissario Prefettizio da parte del Prefetto di Caserta.

Poi l’appello da sindaco dimisisonario per il benessere collettivo: “Non c’è più una maggioranza politica. Sono qui a richiamare alla responsabilità e votare favorevolmente al documento contabile. Il mio amore per Aversa non si fermerà certo per un’astensione”.

Dopo le dichiarazioni di voto, alle 15:40 la votazione: 12 voti contrari (l’opposizione); 12 voti favorevoli (maggioranza + Sindaco); 1 astenuto (il presidente Romano). La proposta è respinta.