Aversa. Protesta FdI: “la ‘non’ pista ciclabile”

Uno striscione esposto stamane, in Piazza Magenta, dalla sezione cittadina di FdI Aversa per manifestare il dissenso per la ‘non’ pista ciclabile: “il simbolo del fallimento dell’amministrazione Golia, realizzata grazie ai soldi sprecati del PNRR”, fanno sapere dal partito meloniano.

“Un vero pericolo per i cittadini, i ciclisti, i motociclisti, per gli studenti che di fatto ha aumentato il traffico – dice il consigliere comunale di FdI Alfonso Oliva -. Ancora oggi mi chiedo: con che coraggio e con quale faccia l’amministrazione attuale parla di città vivibile e di mobilità ciclabile? Uno spreco di risorse, un palese danno erariale in danno agli aversani”.

“La vergogna della ‘non pista ciclabile’, in piazza Magenta, si aggiunge alla lista degli scempi e degli sperperi avviati e mai portati a termine dall’amministrazione Golia. È ora di cambiare registro”, conclude FdI.