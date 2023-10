Aversa. ‘Storia del sogno industriale aversano’: il libro sulla Texas Instruments

Tutto pronto per la presentazione del libro di Roberto Del Gaudio dal titolo “Texas Instruments. Storia del sogno industriale aversano”, che si terrà in Aversa, presso la sala Guitmondo del Seminario Vescovile, venerdì 6 ottobre 2023 con inizio alle ore 17,00.

Un testo che chiamerà a raccolta non solo chi in quella fabbrica vi ha lavorato, ma anche chi ne ha sempre sentito parlare ed è curioso di conoscere la storia di una realtà che ha segnato l’economia della zona per oltre un trentennio.

Il testo, edito da NerosuBianco Edizioni, è stato scritto da Roberto Del Gaudio che ad Aversa è stato Direttore del Personale dal 1984 al 1999, fino agli ultimi anni di vita della fabbrica.

Roberto Del Gaudio, napoletano ma ormai aversano di adozione, durante la pandemia (e la forzata permanenza in casa), è ritornato indietro nel tempo e ha messo su carta vicende aziendali e sindacali della ex Texas di Aversa, ma anche le storie degli uomini che l’hanno animata.

Del Gaudio recupera un passato carico di suggestioni, intraprendendo un vero e proprio viaggio nella storia della sede normanna della multinazionale americana, che ha rappresentato un sogno per più di 1200 persone, in gran parte donne.

Dal pioneristico inizio al Parco Argo alla realizzazione della fabbrica al suo sviluppo, affiora tutto il vissuto che l’autore ha rivisitato: cambio della qualità delle relazioni sindacali dopo lo Statuto dei Lavoratori, discesa degli americani per gestire la fabbrica, scioperi, esubero e soluzione del problema mediante bonus per accompagnare tutti alla pensione. Fino a quando il sogno finisce perché la casa madre vende tutto il comparto elettromeccanico per passare all’elettronica. Alle vicende della multinazionale si intrecciano accattivanti racconti umoristici e non: storie di vita relative alle persone che hanno vissuto una meravigliosa avventura.

“La storia della fabbrica e le storielle che ho raccolto grazie al covid ed alla relativa forzata permanenza in casa – dice Del Gaudio – sono il frutto dei miei ricordi, che possono, in quanto miei, non coincidere con quelli di altri che hanno vissuto gli stessi eventi. Se qualcuno si riconosce e si vede maltrattato nel racconto, gli chiedo scusa; si tratta certamente di un ricordo sbagliato! Ma ho anche pensato: meglio qualche ricordo sbagliato che non ricordare”.

Il testo si chiude con la postfazione di Nicola De Chiara, l’editore e giornalista di lungo corso, che tenta di fare luce sugli ultimi anni della Texas Instruments di Aversa, quando arrivarono i contributi pubblici per mantenere (e provare ad aumentare) l’occupazione, ma anche la vendita dello stabilimento e i continui cambi di proprietà che cancellarono definitivamente il sogno industriale aversano.

Interverranno, per i saluti, il Vescovo di Aversa, mons. Spinillo; il Sindaco, Alfonso Golia, ed il vice Presidente della Provincia Olga Diana.

Durante la presentazione, la prof. Francesca Nicodemo, moglie di Del Gaudio, che ha seguito da vicino tutto il lavoro, leggerà dei brani che catapulteranno i presenti nell’atmosfera e nei ricordi di tempi andati. Intermezzi musicali a cura di Umberto Pannullo (flauto) e di Salvatore Bellopede (chitarra).

Naturalmente l’incontro sarà anche l’occasione per rilanciare il dibattito sulla destinazione futura di quella che è stata la ex Texas di Aversa, un futuro che da più di vent’anni aspetta di realizzarsi.