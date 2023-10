Aversa. Noi Moderati, Gallozzi nominato coordinatore

Il Dirigente Superiore in quiescenza della Polizia di Stato, Dott. Vincenzo Gallozzi è stato nominato coordinatore cittadino di Noi Moderati ad Aversa (CE).

La nomina è avvenuta ieri su indicazione del coordinatore regionale di Noi Moderati in Campania, Avv. Riccardo Guarino.

Nella stessa seduta dei lavori, poco prima, Noi Moderati eleggeva Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, nuovo Presidente del Consiglio Nazionale durante la prima riunione del nuovo organo esecutivo.

Gallozzi avrà il compito di radicare sul territorio normanno il partito fondato da Maurizio Lupi; inoltre lo stesso Gallozzi si coordinerà con gli altri partiti del centrodestra ad Aversa per elezioni comunali che si terranno nella prossima primavera dopo la caduta dell’amministrazione Golia.

“Sono contento della nuova investitura. Noi Moderati dà il contributo serio al Governo e saremo presenti alle prossime elezioni europee e le comunali ad Aversa. Nel centrodestra portiamo il contributo del centro”.

“Noi Moderati sarà aperto a tutti coloro che vorranno lavorare e contribuire a costruire una gamba liberale e moderata”.

UNA VITA IN POLIZIA E LA PROMOZIONE POST SERVIZIO

L’ex Primo dirigente del Commissariato di Polizia ad Aversa è andato in pensione il primo agosto del 2021 ma qualche settimana prima fu insignito dell’onorificenza di “Commendatore al merito della Repubblica Italiana” su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Poi il conseguimento della promozione alla qualifica di dirigente superiore (Questore, nel gergo comune) a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio. Il decreto di promozione è avvenuto a firma dell’allora Capo della Polizia, dott. Lamberto Giannini.

Aversa è la sua seconda casa: Gallozzi è presidente della sezione cittadina dell’Associazione Nazionale di Polizia.

Smessi panni da poliziotto, lo scorso dicembre 2022, la nomina ad assessore per il Comune di Volla (NA).

L’INCARICO DA ASSESSORE

Un nuovo incarico per l’ex questore di Polizia voluto fortemente da Giuliano Di Costanzo, sindaco del comune napoletano, per la gestione della sicurezza cittadina. Un tema molto sentito nella città, scossa dagli ultimi eventi di cronaca come – l’omicidio del 22enne Alessio Bossis e l’agguato dello scorso fine settimana – e dallo sfratto della stazione dei Carabinieri. A Vincenzo Gallozzi vanno le deleghe a Sicurezza, Personale e Polizia Municipale.

IL CURRICULUM

Gallozzi è figlio di Gioacchino Gallozzi medaglia d’Oro alla pubblica istruzione, è entrato in Polizia nel 1988. Un curriculum di tutto rispetto, quello di Vincenzo Gallozzi, laureato in giurisprudenza con la specializzazione specifica sulle pubbliche amministrazioni.

Nel 2012 ha coordinato un’importante operazione di polizia giudiziaria che ha portato al rintraccio e all’arresto di un egiziano e al sequestro di cinque container all’interno del porto di Napoli. All’interno c’erano 239 colli di pedane di mattoni forati, 234.639 pezzi di armi comuni da sparo e parti essenziali di esse: 37.862 componenti di armi lanciarazzi che, assemblati tra loro, avrebbero composto 3.317 pistole pronte per essere inviate in Egitto. Dal 1996 svolge attività di insegnamento nelle materie di legislazione di pubblica sicurezza, leggi amministrative e stranieri, ordinamento e regolamento della pubblica sicurezza.

Giunto ad Aversa nell’agosto 2018, si è distinto per la sua abnegazione e senso investigativo. Alcune operazioni hanno avuto anche grande eco mediatica come l’arresto, nel 2019, del parroco della chiesa di Trentola Ducenta, don Michele Mottola, accusato di abusi sessuali su una minorenne; i rapinatori della Unicredit a Piazza Vittorio Emanuele e della BNL in zona Variante: per quest’ultima operazione, Gallozzi ha anche ricevuto anche un encomio solenne dalla Giunta Comunale di Aversa.