Aversa. Insulti dagli ultras, il principe lascia “per colpa di pseudo tifosi”

Non c’è pace per il calcio aversano. La Casa Reale Holding, la società made del principe Emanuele Filiberto di Savoia (che gestisce anche il Savoia e il Portici), dice ‘stop’ al progetto Real Aversa Normanna dopo le forti contestazioni di ieri (1 ottobre) da parte dei tifosi.

Alcuni ultras, al termine della gara che ha visto i normanni sconfitti dalla Puteolana (4 a 1), hanno indirizzato alla società attacchi duri e cori offensivi. Per la società di ‘Casa Savoia’ punta il dito nei confronti di “quei 10 pseudo ultras hanno dato sfogo a tutta la loro frustrazione, senza tener conto di non essere neanche in grado di formulare in italiano una frase di senso compiuto”.

Questo è il comunicato integrale: