Aversa. Si insedia il commissario del circolo Pd

Si è tenuto oggi, nella sede del circolo del Partito Democratico di Aversa, un incontro con il neo commissario Eugenio Marino.

Obiettivo della riunione e del commissario Marino era quello di fare, già a pochi giorni dalla sua nomina, una prima analisi della situazione politica e organizzativa del Partito e di valutare le motivazioni della conflittualità interna che ha condotto al commissariamento del locale circolo e che mina il percorso dell’amministrazione comunale a maggioranza e guida PD.

Per questo motivo Marino ha convocato il sindaco, tutti i consiglieri comunali del PD, l’ex segretario del circolo, gli eletti alle assemblee provinciale e regionale del PD della città di Aversa (anche se attualmente congelate per via del commissariamento), il parlamentare PD del collegio iscritto al circolo e ha chiesto a tutti i presenti di fare un quadro della situazione che vive il Partito esponendo ciascuno il proprio punto di vista.

Nella lunga riunione – che Marino non ritiene conclusa nell’analisi fino a quando non sentirà anche le opinioni dei tre consiglieri che oggi non hanno potuto esserci per motivi personali – hanno preso la parola tutti i presenti e, rispondendo all’appello iniziale del Commissario di chiarire in che termini si intende stare nel PD, hanno dato la disponibilità a tenere un atteggiamento e un dialogo costruttivo sul futuro del Partito e della città.

L’intenzione del Commissario e degli intervenuti è quella di provare a superare la fase di conflittualità e verificare le condizioni per ritrovare le ragioni dello stare insieme nel Partito, in Consiglio comunale e nella giunta nella quale il PD si riconosce ripartendo dalle attività politiche nel circolo e nella città all’interno della cornice valoriale e nazionale del Partito e sui temi di interesse dei cittadini di Aversa e dei loro bisogno.