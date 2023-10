Aversa. Forza Italia, Martusciello indica le linee guida per le prossime amministrative

La Città di Aversa da sempre è stata punto di riferimento per il territorio circostante.

Essa, forte della sua storia, dovrà riprendere il ruolo guida per la vasta area di riferimento.

L’assenza di ogni più elementare forma di programmazione dell’Amministrazione civica del Sindaco Alfonso Golia ha frenato la sua economia locale, mortificato le sue nobili tradizioni e non le ha consentito di svolgere il suo tradizionale ruolo storico nel territorio.

Forza Italia, con il proprio Coordinatore locale – Isidoro Orabona – è impegnata nel costruttivo confronto con i partiti della coalizione di governo e con le liste di ispirazioni civica che si riconoscono nell’area di centrodestra– affinché la Città di Aversa ritorni ad essere polo di attrazione politico, culturale ed economico non subalterno all’Area Metropolitana Napoletana.

Esprimerà senza riserve il proprio consenso al candidato sindaco che condividerà queste essenziali linee guida.

“Non ci apparenteremo con chi fa fughe in avanti. O apriamo un tavolo della coalizione per affrontare insieme le candidature a Sindaco, scegliendo in anticipo ed in accordo, oppure ci sentiremo liberi di stringere alleanze di centro che, come dimostrano le ultime elezioni sono

vincenti”, dichiara il Coordinatore Regionale On. Fulvio Martusciello che ha tracciato con fermezza la linea da

seguire.

“O si costruisce la coalizione in anticipo ed in accordo o siamo liberi di realizzare intese al di fuori di qualsiasi schema”.