Aversa. Chat PD voto Provinciali: Diana replica a Santulli

Stanno facendo rumore le dichiarazioni dell’On. Santulli (che vi proponiamo in calce a questo articolo) che mostra come parte del PD di Aversa invitava i consiglieri comunale a ‘votare’ Olga Diana, candidata per il cartello elettorale ‘Liberali e Moderati‘ del duo Giovanni Zannini – Luigi Bosco che poi ottenne il 35%.

Sul caso è intervenuta la stessa Diana, ex vicepresidente della Provincia di Caserta: “Non so nulla di queste chat. Sinceramente, da quello che vedo dal video, si parla di me ma non sono io la diretta interessata della chat con cui parlano. Posso assicurare che non c’è stato nessun accordo tra le parti nel 2019”.