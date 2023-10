Aversa. Arte, musica e cultura nella chiesa SS. Immacolata

Sabato 4 novembre ore 18.30 presso la chiesa della SS. Immacolata (via San Nicola nei pressi dell’incrocio con via Linguiti e via Santa Lucia) grande giornata di arte musica e cultura.

L’occasione è data dalla “rinascita” della Arciconfraternita della Santissima Immacolata. Una Arciconfraternita storica della città di Aversa le cui origini risalgono al XV secolo.

Per l’occasione la chiesa ospiterà il violinista russo Vadim Tchijik, tra i maggiori esponenti di questo strumento in circolazione a livello mondiale vincitore di numerosi concorsi internazionali in carriera tra cui il prestigiosissimo Premio Tckaicosky di Mosca.

Il violinista sarà in concerto con l’Ensemble dell’orchestra da Camera di Caserta nell’ambito del progetto “Musica ai tempi di Vanvitelli” organizzato dal Maestro Antonino Cascio e promosso nella città normanna dal promoter culturale Giuseppe Lettieri.

Il programma dedicato alle “Mariofanie” sarà aperto dall’intervento di Guglielmo Moschetti priore dell’Arciconfraternita della SS. Immacolata dal confratello è giornalista Giuseppe Lettieri e da don Michele Salato responsabile dell’ufficio diocesano delle congreghe.

A seguire il concerto e poi la mostra su alcuni cimeli storici dell’arciconfraternita e visita guidata a cura dei giovani studenti del liceo Siani coadiuvati dalla professoressa Ilaria Motti.

L’evento è ad ingresso libero ed è prevista la partecipazione di delegazioni delle altre congreghe aversane.