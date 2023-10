Autista casertano preso a pugni da un passeggero

Prima prende a calci la porta della cabina dell’autista, poi gli sferra un pugno in faccia. Protagonista un cinquantenne, che ha aggredito un dipendente della società regionale di trasporto pubblico locale, AIR Campania.

È accaduto nella tarda mattinata di oggi, alla fermata di Presenzano (Caserta), a poche centinaia di metri dalla locale Stazione dei Carabinieri. L’operatore di esercizio, 42 anni originario di Montoro (Avellino), era in servizio sulla Linea 24 CE.

Poco dopo la partenza della corsa delle 12.45 da Vairano, con destinazione Venafro, il passeggero ha iniziato ad inveire contro l’autista.

Quando il bus è giunto alla fermata di Presenzano, l’uomo ha atteso che gli altri passeggeri scendessero dal pullman per sfogarsi contro l’autista, fino a sferrargli un pugno in pieno volto. L’operatore è stato costretto a spegnere il motore e a chiedere aiuto agli uomini dell’Arma, che giunti immediatamente sul posto hanno fermato l’aggressore e lo hanno portato in Caserma. Ignoti, al momento, i motivi che hanno dell’aggressione dell’operatore, trasferito in ambulanza all’ospedale di Piedimonte Matese per le cure del caso.

«Un atto inqualificabile e ignobile», ha commentato l’amministratore di Air Campania, Anthony Acconcia, che ha manifestato vicinanza e augurato una pronta guarigione all’autista.