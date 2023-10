Albanova super a Capri

Tornano il sorriso, i gol e i tre punti. L’Albanova in una sola gara allontana tutte le paure, si regala una splendida vittoria nel big match a Capri e lancia un messaggio al campionato, anche in vista della gara di sabato prossimo contro l’Ercolanese.

Volpicelli ‘on fire’ con una splendida doppietta e il rigore di Grezio permettono di conquistare l’isola. E di tornare a casa con qualche convinzione in più.

PRIMO TEMPO. Prima mezz’ora di agonismo in mezzo al campo ma poche azioni degne di nota. Al 32’ Orefice si prende con grinta la sfera da un difensore del Capri, è in posizione defilata ma è a tu per tu col portiere Torino, anziché calciare preferisce un gesto di altruismo per Grezio meglio piazzato ma il suo passaggio è intercettato dall’avversario che allontana il pericolo. Mani nei capelli per i due attaccanti ospiti. Al 39’ Orefice di tacco fa correre Minicone verso la porta: l’esterno viene atterrato in area di rigore, è penalty per il direttore di gara. Dagli 11 metri si presenta il bomber Grezio che dopo 196 giorni torna al gol: portiere spiazzato e 0-1. Al primo dei 2 minuti di recupero Volpicelli si inventa un tiro spaziale: contropiede dell’Albanova, pallone che finisce sui piedi del calciatore biancoazzurro che dal limite dell’area calcia senza pensarci, sfera all’incrocio sotto la traversa e 2-0 che manda in paradiso la sua squadra.

SECONDO TEMPO. Al 50’ Sorrentino compie un altro super miracolo togliendo la sfera dalla rete sul calcio di punizione di Ciranna. Il numero uno dell’Albanova salva il doppio vantaggio. E se non bastasse fa il fenomeno 30 secondi dopo su Cavallini che di testa già stava pregustando la gioia del gol ma sulla linea il portierone degli ospiti si prende – ancora una volta – gli applausi dei suoi tifosi e dei compagni di squadra. Al 62’ la squadra dei presidenti Caterino e Del Villano chiude i conti: il tris è di Volpicelli che si regala la personale doppietta con un tiro d’esterno su assist di Orefice. E torna finalmente il sorriso, era quello che serviva. Il Capri cala, ci prova Buondonno (81’) ma senza successo. In pieno recupero il gol della bandiera di Gaye per l’1-3 definitivo.

GIVOVA CAPRI ANACAPRI: Torino (dal 1’ st Sacchettino), Cavallini, Pezzullo, Tassiero (dal 10’ st Pelliccia), Campanile (dal 30’ st Buondonno), Oliva (dal 10’ st Giliberti), Navarrete, Ciranna, Cacciottolo, Gaye, Izzo (dal 1’ st Solitro). A disp.: Quadro, Esposito, Menna, Giliberti, Pelliccia, Ruggiero. All. Rea

ALBANOVA: Sorrentino, Sparano, Longobardi, Solpietro, Tommasini, Varchetta, Volpicelli (dal 25’ st Fontanarosa), La Montagna (dal 40’ st Falco), Grezio (dal 25’ st Cestrone), Minicone (dal 34’ st Infimo), Orefice (dal 45’ st Mele). A disp. Accardo, Percope, Cantone, Di Dona. All. Bovienzo

ARBITRO: Vincenzo Oristanio di Perugia | ASSISTENTI: Di Lucca di Napoli e Forgione di Avellino

MARCATORI: 40’ pt Grezio (A), 46’ pt, 17’ st Volpicelli (A), 47’ st Gaye (C)

NOTE: Ammoniti Tommasini, Sorrentino, Infimo (A), Izzo, Ciranna (C). Recupero 2’ pt, 5’ st