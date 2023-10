Albanova, esame col Savoia

L’Albanova si tuffa nuovamente nell’appassionante mondo dell’Eccellenza. Dopo la splendida vittoria ottenuta mercoledì contro il Nola (ai rigori) e la conquista dei quarti di finale di Coppa Italia, i ragazzi di mister Bovienzo scendono domani (22 ottobre) in campo a Cardito contro il Savoia.

Una gara difficile, tanti tifosi saranno presenti sugli spalti e soprattutto una formazione, quella storica biancoscudata, che tra le mura amiche proverà a ribaltare il pronostico.

Servirà tantissima concentrazione come ricorda l’esperto difensore biancoazzurro Alessandro Varchetta: “Il Savoia è una squadra giovane che ha però delle ottime individualità – dice il centrale dell’Albanova -, ricordiamo che ha battuto la Mariglianese e ci darà filo da torcere. Servirà entrare in campo col giusto atteggiamento, affrontiamo un avversario ostico”.

“Giocare col Savoia è sempre affascinante, sarà bello vedere gli spalti pieni. Noi però entreremo sul rettangolo di gioco con la massima consapevolezza dei nostri mezzi. Abbiamo speso tanto mercoledì – ha detto Varchetta – in occasione della gara di Coppa. Il manto erboso del ‘Papa’ di Cardito è molto veloce, sicuramente servirà una grandissima prestazione da parte nostra. Ma ci siamo allenati bene e ci faremo trovare pronti”.

Tre punti importanti in palio ma “è presto per guardare la classifica, serve ragionare partita per partita. Ci sono tante squadre forti in questo campionato, noi vogliamo ragionare 90 minuti per volta. Alla fine tireremo le somme”.