Addio a Paulie di ‘Rocky’

Addio a Burt Young: l’attore è morto a Los Angeles a 83 anni. Celebre in tutto il mondo per aver interpretato Paulie Pennino nella saga di Rocky Balboa, al fianco di Sylvester Stallone, Young ha recitato in molte opere di successo.

CHI ERA BURT YOUNG

Burt Young era un nome d’arte. Il vero nome del noto attore era Geraldo “Jerry” Tommaso DeLouise: nacque da due italoamericani, Giuseppina e Michele, a New York. E’ stato sposato, ma era vedovo dagli anni Settanta, e ha una figlia, Anna Morea, anche lei attrice.

E’ stata Anna Morea a dare notizia della morte del papà, avvenuta lo scorso 8 ottobre, avvisando il New York Times.

BURT YOUNG, LA CARRIERA DA ATTORE

Young era stato candidato all’Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo di Paulie Pennino nei film di ‘Rocky’, in cui interpretava il cognato e amico del pugile protagonista. Compare in tutti i film della serie. Notevole anche la sua partecipazione a ‘C’era un volta in America’, capolavoro di Sergio Leone, nel ruolo di Joe. Nella sua carriera anche molta tv: aveva recitato nelle serie di successo ‘Law and order’, ‘I Soprano’, ‘M.a.s.h’, ‘Walker Texas Ranger’ e ‘Miami Vice’.

Recita anche in molte serie tv italiane: Donna d’onore (1991); Due vite, un destino (1992); Sotto il cielo dell’Africa, (1998); Cuori in campo, (1998); Baciamo le mani – Palermo New York 1958 – (2013); L’onore e il rispetto – Parte quarta – (2015). Nel 2013 partecipa anche al film italiano Ci vediamo domani con Enrico Brignano.

IL COMMOSSO RICORDO DI SYLVESTER STALLONE

Il collega e compagno di set Sylvester Stallone ha ricordato Burt Young con un post su Instagram. “Al mio caro amico, Burt Young- scrive Sly, in un post-, eri un incredibile uomo e artista, io e il mondo sentiremo molto la tua mancanza…Rip”.