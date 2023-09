Virtus Aversa, test contro l’ex coach Tomasello

Gli allenamenti, i sacrifici, il conoscersi in palestra, gli abbracci, i sorrisi, il troppo lavoro, la rabbia per la difesa non riuscita o per l’attacco out, le emozioni che sono questo meraviglioso sport può regalare. C’è tutto questo nelle prime settimane di lavoro della Virtus Aversa.

Dal giorno di raduno ad oggi ne è passata di acqua sotto i mulini, c’è tanto entusiasmo attorno al club normanno e ora è arrivato anche il momento del primo impegno amichevole della stagione 2023-24.

Domani pomeriggio (9 settembre) – alle 18 – la Virtus Aversa affronterà l’allenamento congiunto con l’Abba Pineto, altra formazione militante in Serie A2. Un test probante, subito indicazioni importanti per l’allenatore aversano.

Si parte alle 12 dal PalaJacazzi per raggiungere la città abruzzese, che già in passato ha ‘regalato’ sfide indimenticabili di post season. Due realtà amiche che si affrontano: basti pensare che sulla panchina dell’Abba c’è coach Giacomo Tomasello, che ha lasciato un ricordo speciale ad Aversa. E al suo fianco c’è – da questa stagione – un casertano doc qual è Rosario Angeloni che ha collaborato con tanti risultati importanti con Aversa.

Dalle 18 però sarà sfida vera e a presentarla coach Passaro: “Un test importante contro una squadra che penso possa fare lo stesso nostro campionato, con obiettivi simili. Andiamo ad affrontare un’ottimo gruppo, quello di Pineto, ma soprattutto attendo risposte dalla mia squadra. Abbiamo lavorato davvero tanto in queste prime tre settimane: nelle prime 2 c’è stato un impegno costante col preparatore atletico Della Volpe mentre negli ultimi giorni al PalaJacazzi abbiamo già provato qualcosa che ci porteremo anche in campionato. Di una cosa sono davvero felice: ho trovato un gruppo di ragazzi disposti al sacrificio, che sta rispondendo alla grande anche ai tanti carichi di lavoro. Il brasiliano Canuto si è aggregato alla squadra negli ultimi giorni ma è già un elemento fondamentale dello spogliatoio, è un professionista serio che ha subito dimostrato la sua voglia di essere protagonista. Ci aspetta una grande stagione, e sono emozionato nel vivere questa nuova avventura”.