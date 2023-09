Virtus Aversa, pareggio e spettacolo con Pineto

Già subito grande pallavolo. L’allenamento congiunto tra Virtus Aversa targata Wow Green House e l’Abba Pineto regala spettacolo ai presenti sugli spalti.

Finisce 2-2 il test per i ragazzi del presidente Di Meo, col gruppo guidato da coach Passaro che vince i primi 2 parziali prima di cedere i successivi 2.

PRIMO SET. Grande equilibrio nella prima parte di parziale. Ci pensa Lyutskanov a romperlo: 3 servizi vincenti di fila ed è 9-12. Time-out coach Tomasello per Pineto. Muro di Marra e +5 per la Virtus Aversa (10-15). Il bulgaro normanno, Lyutskanov, è una spina nel fianco della ricezione abruzzese: ace e 16-21. Si chiude 19-25.

SECONDO SET. Primo allungo degli abruzzesi (9-7) ma la Virtus è viva. Muro di Canuto per il sorpasso normanno (11-12). Aversa gioca bene, difende alla grande e il punteggio premia i ragazzi di coach Passaro. Monster block del brasiliano della Wow Green House (11-14) e l’ex Tomasello che ferma il gioco. Ovviamente l’Abba davanti ai suoi tifosi non può mollare: pari a 16. Super muro di Presta e Aversa si riporta sul +2 (19-21). Canuto blocca ancora Padura Diaz (20-23) e secondo time-out Abba. Argenta conquista 3 set point, è 0-2 (22-25).

TERZO SET. Dentro Chiapello per Canuto. Due aces di fila Chavers ed è subito 6-3. Passaro chiama time-out per tenere alta la concentrazione. Pineto cerca però di amministrare (16-12), la Wow Green House non rientra. 2-1 nel conto dei set (25-18).

QUARTO SET. Cambiano un po’ le squadre in campo ma non il grande equilibrio. Dentro la nuova diagonale per l’Aversa: Spagnuolo e Biasotto per Pinelli e Argenta. In campo anche il centrale Agrusti. Ace di Mignano e i padroni di casa piazzano il breake: 15-11. Aversa non riesce a rientrare anche se tenta una rimonta miracolosa. Si chiude 2-2 la partita (25-21).

Credit Photo: Andrea Iommarini