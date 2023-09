(VIDEO) WNB Football Aversa, presentate le divise

“Una città. Una storia. Una cultura. Una passione”. E’ il claim scelto per presentare le divise della WNB Football Aversa, la nuova relatà calcistica messa in campo dall’architetto Orlando De Cristofaro con i due imprenditori Salvatore Romano e Massimo Palazzo.

I tre hanno unito le forze per avviare un nuovo progetto calcistico che porterà l’orgoglio della città sul campo da gioco decidendo di investire le loro risorse e le loro competenze per creare una squadra rappresentante la città.L’obiettivo primario di questo progetto, che nasce per passione, è quello di dar vita ad un qualcosa che finora in città non è mai stato portato avanti.Partendo da una prima categoria puntano, step by step, ad arrivare ai livelli del ‘calcio che conta’ portando orgoglio a tutta la comunità. Aversa, ora, può davvero aspettarsi una nuova era di successi sportivi!“È un momento molto emozionante per noi. Vediamo realizzarsi un progetto sul quale siamo a lavoro da tempo – fanno sapere i neo proprietari -. Investire risorse finanziarie è solo una parte dell’equazione. Il vero valore aggiunto risiede nell’impegno personale e nella passione che abbiamo investito per far si che tutto ciò potesse realizzarsi. Faremo di tutto per stupirvi e per riportare la città di Aversa nel calcio che conta! Ringraziamo chi con tenacia ci ha accompagnato in questo nuovo inizio: Paolo Caracciolo, Raffaele Di Carluccio, Salvatore Iavarone, Armando Natale e Francesco Di Palma“.Inoltre, le competenze imprenditoriali degli investitori possono essere utilizzate per sviluppare strategie di sponsorizzazione, collaborazioni con altre squadre o istituzioni sportive e per gestire efficacemente le risorse disponibili. Questo coinvolgimento attivo e multidimensionale contribuirà a creare una base solida per il progetto calcistico e a massimizzare le possibilità di successo.