(VIDEO) Caos hotspot Lampedusa, tensione con la Polizia

Nuova giornata di tensioni a Lampedusa. Nell’isola siciliana, dove sono sbarcati circa 7000 migranti nelle ultime ore, l’hotspot della Croce Rossa è al collasso e si fatica a tener sotto controllo la situazione.

Nell’esatto momento in cui la Croce Rossa ha aperto le linee per la distruzione del cibo, diverse centinaia di migranti si sono accalcati per arrivare prima ai sacchetti contenenti il cibo e la bottiglietta d’acqua temendo non fossero sufficienti.

La polizia ha bloccato volontari e operatori della Croce Rossa, per evitare che la situazione degenerasse, mettendoli in sicurezza. Subito dopo avere spiegato che c’era da mangiare per tutti la distribuzione dei pasti ai migranti è tornata regolare e senza alcun disordine.