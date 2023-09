Università, Nicola Zara si candida al Senato Accademico

Nel contesto dell’Università Luigi Vanvitelli, un nuovo protagonista si prepara a entrare in scena, promettendo di portare ventate di cambiamento e innovazione.

Nicola Zara, noto per la sua passione per il miglioramento dell’esperienza degli studenti universitari, ha annunciato la sua candidatura al Senato Accademico.

Un passato di impegno per gli studenti

Nicola Zara è una figura ben conosciuta all’interno dell’Università Luigi Vanvitelli. Già ex presidente del CDS (Consiglio Degli Studenti) e attuale presidente dell’Associazione UDV (Università Dei Valori), Zara ha dimostrato un impegno costante verso gli interessi degli studenti e il miglioramento dell’ateneo.

Le sue iniziative

Uno dei punti chiave della sua candidatura è l’implementazione di iniziative volte a riportare la normalità nella vita universitaria dopo la pandemia di COVID-19. Nicola Zara si impegna a promuovere il ritorno dei tornei universitari sportivi, un elemento importante per la socializzazione e il benessere degli studenti.

Sostenere gli studenti universitari

Zara ha sottolineato l’importanza di istituire tutorati per gli studenti universitari. Questo servizio avrebbe l’obiettivo di fornire supporto accademico e orientamento agli studenti, aiutandoli a raggiungere il massimo del loro potenziale.

Il ruolo del Senato Accademico

Il Senato Accademico dell’Università Luigi Vanvitelli ha un ruolo cruciale nel definire le politiche accademiche e amministrative dell’ateneo. Tra le sue funzioni, rientra la formulazione di proposte e pareri su diverse questioni, dall’organizzazione dei corsi alla ricerca e ai servizi agli studenti. Zara è determinato a portare un approccio fresco e proattivo a questo ruolo, cercando di implementare cambiamenti che avvantaggino la comunità studentesca.

La sfida in avanti

La candidatura di Nicola Zara al Senato Accademico è un segno tangibile del suo impegno continuo per migliorare l’esperienza degli studenti all’Università Luigi Vanvitelli. L’invito è per tutti gli studenti a partecipare attivamente alle elezioni, che si terranno il 7 e 8 novembre. Sostenendo la lista “Vera Vanvitelli” e votando per #ZaraalSenato, gli studenti avranno l’opportunità di contribuire al futuro dell’ateneo e alla realizzazione di obiettivi sempre più ambiziosi. L’hashtag #Fermimai testimonia l’entusiasmo e la determinazione di Nicola Zara nel perseguire questi obiettivi.

In un periodo in cui la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli studenti sono fondamentali, la candidatura di Zara rappresenta un’opportunità per dare voce alle aspirazioni degli studenti e per plasmare il futuro dell’Università Luigi Vanvitelli. La decisione finale spetta agli elettori, ma la sua promessa di servire gli studenti con dedizione e passione è un segno di speranza per un futuro accademico più luminoso.