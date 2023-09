Truffe anziani tra Qualiano e Lusciano: un arresto

Nella mattinata odierna, in Napoli, all’esito di attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Carabinieri della Stazione di Qualiano hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord di Aversa, nei confronti di M.A., 62enne proveniente dai Quartieri Spagnoli di Napoli.

L’uomo è gravemente indiziato, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione, per tre episodi di truffa aggravata, di cui due in danno di anziani, avvenute a Qualiano (NA) e Lusciano (CE) nei mesi di gennaio e marzo u.s..

In particolare, le vittime venivano contattate telefonicamente da altri soggetti che, fingendosi parenti (figli/nipoti), le inducevano a consegnare denaro e monili ad un loro incarico per il recapito di un pacco.

Le indagini, condotte dai militari della Stazione di Qualiano e della Stazione di Lusciano e dirette da questa Procura, hanno consentito – mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aeree degli eventi delittuosi e con il fondamentale contributo delle vittime nella descrizione del responsabile – di identificare nel 62enne il soggetto che si era presentato presso le loro abitazioni e al quale avevano consegnato denaro e monili.

L’uomo si trova presso la propria dimora, agli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al G.I.P.