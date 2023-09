Trentola Ducenta. Città in Comune: “Amministrazione Apicella, basta con lo scaricabarile”

“Condividiamo le critiche mosse dagli amici dell’opposizione consiliare negli articoli pubblicati qualche giorno fa circa lo scaricabarile dei doveri e delle responsabilità in cui è impegnato l’attuale Sindaco Apicella. Possibile che l’attuale amministrazione non è in grado di assumersi le proprie responsabilità politico-amministrative (e ci auguriamo non penali o contabili)”. Così – in una nota – l’associazione Città in Comune.

“Il Sindaco, invece di assumersi le responsabilità che discendono da una pessima gestione amministrativa, non perde occasione per puntare il dito sulle precedenti gestioni, sulle denunce alla Corte dei Conti che avrebbero fatto i consiglieri di minoranza, dimenticando il clima che aveva seminato quando rivestiva il giusto ruolo di consigliere di opposizione. Possibile che il Sindaco per ogni situazione deve sempre puntare il dito verso terze persone non avendo il coraggio di assumersi le responsabilità di chi amministra una città di più di ventimila abitanti”.

“L’ispettorato del lavoro controlla il cantiere e sanziona la ditta che eseguiva i lavori dell’edificio della casa comunale e la colpa secondo il Sindaco è di persone esterne che a detta sua avrebbero sollecitato i controlli, la Guardia di Finanza chiede i documenti del bilancio comunale per accertare eventuali responsabilità contabili e la colpa sempre secondo il Sindaco è del gruppo di opposizione. Ma possibile che anche i consiglieri di maggioranza non sono in grado di suggerire al Sindaco che tale comportamento non fa onore alla carica che riveste. L’unica circostanza senza colpevoli esterni (ce ne sarebbero anche qui) ci riporta all’accredito mensile della indennità di carica che percepisce ?!”.

“A proposito di responsabilità, dopo aver annunciato in pompa magna ed in compagnia del “solito clown” sponsorizzato dal solito assessore, il completamento dei lavori dello stabile che dovrebbe essere adibito a scuola è di qualche giorno fa la pubblicazione sul sito del Comune di una determina con la quale si affidano, guarda caso sempre alla stessa ditta vicino all’attuale amministrazione comunale che ha già beneficiato di decine di incarichi per oltre 200 mila euro di lavori, l’affidamento di manutenzione degli impianti idrici e dei servizi igienici dell’edificio che dovrebbe ospitare le classi dell’infanzia e della primaria all’interno della casa comunale. Per l’occasione chiediamo al Sindaco di vigilare sul Responsabile dei Lavori Pubblici affinché garantisca il criterio di rotazione nella scelta delle ditte anche nel caso di affidamenti diretti previsto dal Codice dei Contratti pubblici evitando, quindi, di affidare lavori sempre alla stessa società vicina all’attuale amministrazione ed in danno delle altre che sono regolarmente iscritte nella short list così come indica l’art 49 del dlgs 35/2023”.