Il significato dei simboli delle slot machine

La maggior parte delle persone, pensando a un casinò, assocerà inevitabilmente alcune immagini, frutto di come le case da gioco siano entrate a far parte della cultura popolare: tavoli verdi affollati di persone, luci colorate sgargianti, file di slot machine ognuna con il suo sgabello.

Le slot machine, in effetti, sono un vero e proprio simbolo del casinò: un ruolo che sembra ritagliato su misura per un intrattenimento che proprio dei simboli fa il suo punto forte. La storia delle slot, in effetti, è relativamente recente, essendo comparse nell’800: eppure, una costante che le ha sempre contraddistinte è stata l’utilizzo di alcuni simboli.

Ancora oggi è piuttosto comune che sulle macchine, perfino quelle online, si trovino impressi sui rulli simboli come ferri di cavallo, semi di carte o frutti di vario tipo: icone che, da quando sono apparse sui rulli, non li hanno più lasciati.

Ma da cosa deriva il loro utilizzo?

Partiamo proprio dai semi delle carte da gioco, ma non semi qualsiasi: sui rulli delle slot compaiono spesso, anche se non quanto in passato, i semi delle carte francesi. Il motivo è legato alla nascita delle slot machine, quando ancora erano una sorta di poker meccanico.

Le prime macchine, infatti, avevano come scopo quello di realizzare una mano di poker, composta dai semi che i rulli avrebbero mostrato sulla fessura: il corretto allineamento era verificato da un addetto, in quanto ancora non era presente un sistema di validazione automatica della combinazione. Siamo nella seconda metà dell’800, un periodo nel quale gli USA erano ancora una nazione giovane: la scelta dei semi francesi deriva dalle carte da gioco di maggior diffusione in quel periodo, quelle portate dai coloni francofoni presenti dal Canada alla Lousiana.

Un altro simbolo che ancora oggi compare con frequenza è il numero 7, spesso abbellito da forme sinuose e colori sgargianti: non di rado, una combinazione di tali simboli garantisce vincite di alto livello.

Per quale motivo? Si tratta di un’eredità del fatto che, storicamente, al numero 7 era associato un significato benaugurante e di buona sorte: non deve sorprendere quindi che sia stato incluso in un gioco basato proprio sulla fortuna. Lo stesso motivo, anche se più intuitivo, che ha suggerito l’utilizzo di simboli come quadrifogli o ferri di cavallo: anche in questo caso si tratta di simboli che, in diverse tradizioni, hanno significati benauguranti.

Un intero genere di simboli, invece, compare ancora oggi con sorprendente regolarità: i simboli di frutta. Si tratta anche in questo caso di simboli che hanno attraversato la storia delle slot machine, comparsi già nelle slot meccaniche e ancora oggi presenti su diverse slot online, dove in numerosi casi i simboli di frutta diventano addirittura protagonisti definendo l’intero tema scelto dalla slot in numerosi esempi.

Angurie, limoni, ciliegie e fragole hanno cominciato da prestissimo a comparire sui rulli delle slot meccaniche, ed erano legate alle vincite da esse erogate. In molti casi infatti non era possibile erogare una vincita in denaro: di conseguenza, venivano messe in palio caramelle o gomme da masticare al gusto di frutta, rappresentate proprio dai simboli impressi sui rulli.

Allo stesso fenomeno è poi legato il simbolo BAR, anche questo una certezza in numerose slot moderne dove spesso risulta uno dei simboli con i premi più alti. In molti associano il simbolo al fatto che le macchine fossero alloggiate in locali pubblici come appunto bar, ma la spiegazione è invece un’altra. Si tratta infatti del simbolo di una compagnia statunitense che produceva caramelle e gomme da masticare: dato che molti premi consistevano spesso in dolciumi di questo tipo, inserire il logo della compagnia equivaleva a manifestare una vincita importante, sebbene limitata a caramelle al gusto frutta.

Infine, altro simbolo che compare spesso è quello di una campana, ritratta in maniera più o meno stilizzata: in questo caso, la scelta del simbolo è eredità di uno dei più grandi innovatori di slot machine, Charles Fey. Esperto di meccanica, sfruttò la sua esperienza per mettere a punto il primo sistema di automazione in grado di riconoscere una combinazione vincente, erogando automaticamente la vincita senza che dovesse essere controllata da un addetto.

Desiderando applicare tale metodo a una slot machine di sua proprietà si trovò a dover decidere quali simboli utilizzare, e consapevole del profondo patriottismo degli americani la sua scelta cadde su uno dei simboli dell’indipendenza degli USA: la Liberty Bell. La slot, che prese il nome proprio dalla famosa campana di Philadelphia, fu un successo senza precedenti: non solo per la novità del sistema automatico di pagamento, ma anche per l’intuizione di utilizzare un simbolo tanto amato e che, ancora oggi, risulta presente in dozzine di slot anche online.