Scuola in Campania, ottenuti altri posti personale ATA e docenti sostegno

“Oltre 400 posti ATA in più e altri docenti di sostegno per le scuole della Campania. E’ questo il risultato del nostro stato di agitazione cominciato già dai primi giorni del mese di settembre e culminato nel presidio di ieri dinanzi agli uffici dell’USR Campania”. Così, in una nota, la segreteria UIL Scuola Campania.

“Proprio mentre eravamo in presidio, il direttore annunciava a Salerno di voler autorizzare altri 479 posti ATA in più oltre ai 1720 già autorizzati in organico di fatto ad agosto e altri posti di sostegno in risposta alle relazioni puntuali e circostanziate dei Dirigenti Scolastici. È una grande vittoria per la Uil Scuola Campania che da sempre ha a cuore il buon funzionamento delle scuole della nostra regione. Prendiamo atto della dichiarazione del Direttore Regionale, frutto della nostra mobilitazione”.

“Considerate, però, le tante richieste che abbiamo raccolto e consegnato ieri alla direzione dell’Usr Campania, riteniamo il numero dei posti ulteriormente autorizzati ancora non sia ancora sufficiente. Naturalmente ringraziamo tutti i lavoratori che hanno partecipato al presidio di ieri. La Uil Scuola della Campania ha dato voce a chi la scuola la fa e la vive!”.