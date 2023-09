Poker: cose che dovresti sapere prima di giocare a Texas Hold’em

Il gioco del poker ha una storia molto interessante ed è stato influenzato da diverse culture nel corso del tempo.

Sebbene non esista una datazione esatta del suo inizio, si ritiene che abbia avuto origine negli Stati Uniti nel XIX secolo. Le sue radici possono essere fatte risalire a giochi di carte europei come il “poque” francese e il “primero” spagnolo, che erano giochi di scommesse e bluff.

Questi giochi furono portati in America dai coloni europei e si fusero con altri giochi da tavolo popolari dell’epoca. Il poker ha continuato a evolversi nel corso degli anni, dando origine a molte varianti diverse, come il Texas Hold’em e il Seven Card Stud.

Oggi, il poker è uno dei giochi di carte più popolari al mondo e viene giocato in molte forme diverse in tutto il mondo, sia in ambienti casalinghi che in casinò.

Il Texas Hold’em

Il Texas Hold’em è una delle varianti più popolari del poker ed è giocato in tutto il mondo, sia in partite informali tra amici che in tornei di poker professionisti. L’obiettivo del Texas Hold’em è vincere i gettoni degli altri giocatori o “chip”, che rappresentano il valore delle scommesse in gioco. Il giocatore che riesce a rimanere con tutti o la maggior parte dei chip alla fine del gioco è il vincitore. Il Texas Hold’em si gioca con un mazzo di 52 carte. A ogni giocatore vengono distribuite due carte coperte, dette “carte hole”. In seguito, vengono distribuite cinque carte comuni scoperte nel mezzo del tavolo, chiamate “carte comuni” o “board”.

Suggerimenti per giocare a Texas Hold’em.

Giocare Coppie Alte aggredendo

Nel Texas Hold’em cash game conviene giocare le coppie alte e le altre mani di partenza forti in maniera rapida e aggressiva prima del flop o secondo giro.

Foldare le carte di basso e medio valore.

Se con la distribuzione delle carte coperte i valori sono bassi conviene abbandonare la mano e non correre rischi. Anche le coppie basse (da 6-6 a 2-2) vanno giocate con cautela; il noto teorico David Sklansky propone di giocarle solo nel tentativo di centrare un set al flop.

Giocare i progetti multipli come le scale o i colori

Un altro consiglio utile è quello di mantenere un approccio aggressivo ogni volta che al flop ci si imbatte in una scala o un colore. Puntare e rilanciare quando c’è la possibilità di centrare questo genere di punti, molto forti, è sempre una saggia decisione.

Attenzione alle scale

Quando un flop presenta tre carte consecutive, attenzione alle probabilità di scala puntando alla possibilità di ottenere altre carte consecutive.

Conoscere le combinazioni del Texas Hold’em

Una cosa molto importante è conoscere tutte le possibili combinazioni delle mani di poker, per determinare rapidamente quali mani è possibile formare utilizzando le proprie carte e le carte comuni. Questo è critico, perché spesso non si ha molto tempo per decidere; alcuni giocatori poco esperti a volte non si accorgono che potrebbero chiudere una mano fortissima e rinunciano.

Non sottovalutare l’avversario

Mai pensare che l’avversario sia poco esperto e quindi facilmente surclassabile, magari attuando bluff molto spinti. Occorre imparare a conoscere a fondo l’arte del bluff e a capire quando sono gli altri player a tentare di bluffare.