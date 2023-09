Pesca, una ‘guida professionale’ per rendere vivo ambiente acquatico

“E’ stata incardinata in commissione la proposta di legge della Lega che introduce la figura della ‘guida professionale di pesca’, al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio naturalistico offerto dai nostri territori. Il nostro Paese vanta un ambiente acquatico unico, con acque pescose in cui i nostri turisti e gli appassionati possono vivere davvero un’esperienza unica”. Lo dichiarano i deputati della Lega Giorgia Andreuzza, prima firmataria della Pdl che disciplina l’attività di guida professionale di pesca e Attilio Pierro, relatore della proposta di legge.

“Allo stesso tempo, guardiamo alle guide professionali di pesca come figure in grado di proteggere le nostre acque, custodirle in ottica di preservarle e renderle vive. Abbiamo lagune, mari, fiumi e laghi tra i più belli al mondo. Promuovere attraverso queste figure la conoscenza delle nostre bellezze e permettere che la pesca sia volano per il turismo del nostro Paese, credo sia la strada giusta anche per sostenere il mondo della pesca in forti difficoltà”.

“La Lega, ancora una volta, dimostra grande attenzione nei confronti dell’ambiente acquatico del nostro Paese ed è grande protagonista con misure di sostegno e crescita a favore dei nostri laghi, mari e fiumi, regolamentando anche una nuova figura professionale come nuova opportunità di lavoro volta a garantire il rispetto delle norme sulla pesca”.