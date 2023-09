Nasce il laboratorio ‘Aversa in mente’

Nuovo sodalizio nella città normanna. Al via ‘Aversa in mente’ che giovedì 21 settembre, alle 20:30, aprirà la sua sede in via Atellana 101 ad Aversa (Ce).

“‘Aversa in mente’ – fanno sapere i rappresentati – è un movimento giovanile nato dall’idea di un gruppo di persone che si prefigura l’obiettivo di avvicinare i giovani alla risoluzione dei problemi della nostra comunità. Il fine è quello di portare delle proposte concrete per migliorare e rivendicare il diritto della nostra generazione a non essere costretti ad andare via dalla propria terra”.

Al neo movimento hanno aderito circa 20 persone ma il laboratorio sociale è aperto a nuove adesioni: associazioni – liberi professionisti, artigiani, imprenditori, commercianti, studenti.

“Chiunque è interessato al confronto, alla discussione, a nuove proposte per migliorare lo spazio intorno a noi, siete invitati ad aderire al movimento”, fanno sapere dal sodalizio.