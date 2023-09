In relazione ai lavori che il Consorzio Asi Caserta ha avviato per la messa in sicurezza di via della Stazione, a Gricignano d’Aversa, è in corso la progettazione per realizzazione di una vasca di raccolta delle acque bianche che vi dovranno confluire attraverso le nuove caditoie.

Tale intervento si rende necessario in virtù dell’esigenza manifestata dall’EIC di dividere le acque bianche dalle acque nere, vista la ridotta capacità di gestione del depuratore di riferimento.

La vasca, tra l’altro, potrebbe diventare una importante fonte da utilizzare per irrigare le aree verdi dell’agglomerato industriale di Aversa Nord.

“Il rispetto dell’ambiente e la ricerca di soluzioni innovative anche per il ciclo delle acque rappresentano una parte importante degli obiettivi che il Consorzio Asi Caserta si pone da sempre – ha dichiarato la presidente Raffaela Pignetti -. Auspichiamo che tutte le aziende dell’area industriale intervengano con l’installazione di vasche di raccolta di acque bianche al fine di diminuire il carico verso il depuratore, riutilizzare le acque bianche e consentire così l’accesso al depuratore anche alle nuove aziende che dovranno insediarsi con l’accelerazione data dalle ZES. Tale pratica lodevole farà bene all’ambiente, allo sviluppo ed alla nostra comunità”.