Marcianise. Riattivazione Tutor sulla SP335: la posizione del Comune

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta ha aperto un confronto ufficiale con la Provincia per discutere dello stato in cui versano le strade provinciali che attraversano il territorio di Marcianise e programmare i necessari interventi di manutenzione per renderle più sicure.

L’obiettivo è di vincolare la quota di 900.000 euro della Provincia sui proventi delle multe del Tutor, che il Comune non gli ha ancora trasferito, per il rifacimento di alcune importanti arterie provinciali, dando seguito in questo modo agli indirizzi cha si sono già in parte concretizzati con i lavori tuttora in corso sulla Provinciale 335, intervento interamente finanziato dall’Ente retto dal presidente Giorgio Magliocca nel mese di settembre del 2022 con una determina dell’importo di 850.000 euro.

L’Amministrazione Comunale ha già assunto una posizione ufficiale anche sulla possibile riattivazione del sistema di rilevamento di velocità ‘Celaritas EVO 1506’ sulla Strada provinciale 335, il cosiddetto Tutor.

“Stiamo lavorando molto – ha affermato il vicesindaco Pasquale Salzillo – per recuperare e instaurare rapporti di leale collaborazione con tutti gli enti sovracomunali in netta discontinuità con il passato per cogliere e valorizzare tutte le opportunità utili al territorio. In particolare con la Provincia abbiamo aperto una proficua interlocuzione che ci porterà certamente alla realizzazione di nuove importanti opere e fondamentali interventi di manutenzione, ringraziando sin da subito il presidente Giorgio Magliocca per l’attenzione riservata alla nostra città.

“Per quanto concerne la possibile riattivazione del Tutor, paventata in questi giorni, non siamo a conoscenza dell’esistenza di atti ufficiali che vanno in questa direzione da parte della Provincia. Come Amministrazione Comunale contrasteremo questa ipotesi, opponendoci in ogni modo, soprattutto sulla scorta dell’esperienza già avuta che ha penalizzato fortemente migliaia di famiglie, creando solo contenziosi e problemi al Comune”.

“Riteniamo questo strumento inadeguato e dannoso, suggeriremo altre soluzioni per limitare la velocità su questa importante arteria di collegamento, analizzando le statistiche degli incidenti avvenuti negli ultimi anni, in modo da avere un quadro completo e poter individuare i punti più pericolosi”.