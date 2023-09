Maltempo, Noi per Lusciano replica al sindaco Mariniello

“Risulta doverosa da parte nostra una risposta al post pubblicato dalla pagina “Comune di Lusciano” in relazione all’emergenza maltempo. È innanzitutto aberrante utilizzare una pagina istituzionale per screditare l’operato dell’Amministrazione Esposito, ed è ancora più atipico gettare del fango sulla stessa se si pensa al fatto che almeno 3 degli attuali appartenenti all’Amministrazione Mariniello abbiano fatto parte per ben 10 anni dell’Amministrazione Esposito”. Così. in una nota, il gruppo civico ‘Noi per Lusciano‘ – facente capo all’ex sindaco Nicola Esposito – nel replicare alle dichiarazioni della maggioranza del sindaco Mariniello che accusava la precedente amministrazione sui danni causati dall’emergenza maltempo.

“È un’utopia parlare di tanti milioni di euro spesi. Il dato certo è che l’amministrazione Esposito non è rimasta inerte dinanzi a tale emergenza in quanto ha realizzato una prima fase del progetto fognario per un importo di 1.5. Milioni di euro (a fondo perduto) per circa 10 strade del Comune di Lusciano; inoltre con un importo di 2 milioni di euro, finanziati dal Ministero a fondo perduto, sono stati predisposti ed iniziati lavori al sistema fognario in via Marconi, un’arteria principale (lavori ancora in corso che permetteranno di risolvere il problema allagamenti al 70%, si tratta di un’opera a misura della nuova urbanizzazione di via Marconi e traverse, il monitoraggio è stato eseguito da una ditta specializzata, il tutto è visibile presso gli uffici)e in via delle Margherite. Per non dimenticare poi gli interventi di realizzazione di rete fognaria in via de Gasperi,via Aldo Moro, via Cirillo, via Dante e via Caccioppoli”.

“Ad ogni buon fine, proponiamo al Sindaco e all’ Amministrazione tutta di continuare un lavoro di collaborazione già intrapreso da Noi con il Sindaco di Parete ed il Sindaco di Giugliano, affinché venga convocata una conferenza di servizi (con tutti i comuni limitrofi) per realizzare un unico ed efficace progetto infrastrutturale ed intercomunale per la risoluzione definitiva del problema degli allagamenti legato sia all’urbanizzazione che ai cambiamenti climatici”.