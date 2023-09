Maltempo a Lusciano, Mariniello convoca i suoi: pronti i primi interventi

Nonostante i tanti milioni di euro spesi e i tanti proclami fatti dalla ex amministrazione Esposito sull’adeguamento fognature, piogge e temporali hanno provocato i soliti allagamenti e disagi gravi in molte zone, le solite da tanti anni, del territorio cittadino.

I disagi e gli allagamenti sono avvenuti proprio nei punti in cui la vecchia amministrazione ha stanziato e speso svariati milioni di euro per l’adeguamento della rete fognaria.

Ma di fatto, davanti alle severe situazioni accadute nelle ore scorse, il sindaco Mariniello ha potuto solo prendere atto delle criticità ancora gravi ed esistenti e che di fatto gli interventi proclamati dalla vecchia amministrazione non sono stati risolutivi.

Constatata tale situazione, Mariniello ha subito allertato e messo in moto l’intera macchina comunale inviando tutti gli uomini e mezzi disponibili per far fronteggiare tempestivamente le diverse criticità registrate.

Gli operatori, unitamente ad assessori e consiglieri in prima linea, hanno operato senza sosta ed in poche ore sull’intero territorio comunale sono stati effettuati tutti gli interventi possibili: sono state messe in sicurezza tutte le strade che presentavano pericoli e criticità; è stata ripristinata la praticabilità di diverse arterie viarie invase da detriti e dall’acqua dei tombini saltati ed esondati, nonché delle altre infrastrutture essenziali; sono state liberate da detriti tutte le caditoie possibili per permettere il deflusso delle acque; è stata sollecitato il ripristino dell’energia elettrica che ha provocato molti disagi.

Il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha consentito l’effettuazione dei primi sopralluoghi necessari al censimento dei danni e delle criticità urgenti da risolvere.

Il sindaco, quindi, ha convocato d’urgenza l’intera amministrazione per discutere delle attività da mettere subito in atto per fronteggiare ed evitare futuri problemi di questo tipo.

Il problema principale è che in questi ultimi anni, con la grande proliferazione dell’edilizia e delle nuove costruzioni, la rete fognaria sta sopportando gettiti molto superiori alla portata esistente. Infatti, tutte queste nuove costruzioni e questi nuovi centri residenziali, fanno confluire il deflusso delle acque sulla rete fognaria già esistente e senza alcun intervento rafforzativo.

È emersa la necessità di una risoluzione definitiva e così si è deciso di affidare ad un pool di esperti e soprattutto ad un ingegnere idraulico di comprovata esperienza nel settore per fare una mappatura completa dell’intera rete fognaria e mettere in atto tutto quanto sarà necessario per risolvere definitivamente queste criticità con un rifacimento a step dell’intera rete fognaria cittadina.

Ovviamente questo progetto richiede i tempi tecnici ed anche finanziamenti di considerevole valore economico.

Pertanto l’amministrazione comunale ha previsto, nell’immediato, alla sostituzione dei tombini esistenti con quelli traforati di nuova generazione, così da evitare che saltino e nelle zone dove più confluiscono le acque superficiali, causando allagamenti di case e disagi ai residenti, si stanno progettando dei sistemi di raccolta meccanica dell’acqua esondata.

Continueranno poi gli interventi di pulizia delle caditoie che si stanno rivelando più difficili del previsto, considerato che non vengono adeguatamente pulite da svariati anni se non decenni, visto le condizioni in cui versano.

Il sindaco ha concluso l’incontro sottolineando a tutti il problema della rete fognaria è prioritario ed avrà la precedenza su tutti gli altri.