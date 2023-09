M5S Aversa, la prima assemblea del gruppo territoriale

L’incontro dello scorso 4 settembre ha rappresentato una tappa fondamentale nella storia politica locale e provinciale del Movimento 5 Stelle.

Nella data di ieri, si è infatti tenuta la prima assemblea del gruppo territoriale di Aversa, la prima in provincia di Caserta, in cui gli attivisti pentastellati hanno posto le prime basi per un programma di città alternativa.

La riunione ha osservato l’elezione dello storico attivista Filippo Panza come rappresentante del M5S di Aversa, alla presenza degli iscritti al gruppo territoriale, dei coordinatori regionale e provinciale Salvatore Micillo e Giuseppe Buompane e del deputato Agostino Santillo.

“Sono profondamente onorato di essere stato eletto come rappresentante del Movimento 5 Stelle di Aversa – dichiara Filippo Panza – Questa scelta rappresenta per me un impegno ancor più grande nei confronti della nostra comunità, e la responsabilità di servire Aversa con dedizione e passione. Abbiamo la straordinaria opportunità di rinnovare il nostro impegno politico, di voltare pagina e di lavorare insieme per il bene di Aversa. Siamo determinati a dare il nostro massimo contributo alla città ed ai cittadini.

“La fiducia che gli iscritti al Movimento 5 Stelle 2050 di Aversa hanno riposto in me, conferma un percorso di aggregazione ed inclusione partito già un anno fa, e che oggi trova anche il consenso dei nostri più importanti punti di riferimento sia regionale che nazionale”.

“Abbiamo la responsabilità di voltare pagina e di segnare un nuovo inizio dimostrando con la coerenza dei fatti che la politica è innanzitutto il bene comune. Citando Nelson Mandela: «Il coraggio non è l’assenza di paura, ma la capacità di trionfare su di essa». Siamo qui perché abbiamo il coraggio di affrontare le sfide che ci attendono, insieme, con una determinazione che non conosce ostacoli. Avanti con passione, coraggio e determinazione!”