Lusciano. Ratificato regolamento per l’uso delle palestre

Nell’intento di concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive e ludico/sportive, agonistiche e non agonistiche; per promuovere lo sviluppo delle attività sportive nei bambini, negli adolescenti e nella terza età; in data odierna il Consiglio Comunale di Lusciano – dopo la ratifica del bilancio consolidato – ha approvato all’unanimità il regolamento per l’uso delle palestre di Lusciano con grande soddisfazione di tutti i consiglieri e assessori dell’amministrazione guidata dal Sindaco Mariniello.

Tale documento disciplinerà l’uso delle tre palestre scolastiche e della tendostruttura negli orari non usati dalle scuole, da parte delle associazioni sportive, iscritte all’albo delle associazioni comunale, che ne faranno richiesta.

Nei prossimi giorni saranno avviati tutti gli adempimenti successivi per poter iniziare ad usare nel rispetto di tutte le normative statali e comunali le palestre.

L’assessore allo Sport Luigi Abate ci ha tenuto a precisare che lo sport e le attività ludiche rappresentano un impegno ed una priorità per l’amministrazione guidata dal Sindaco Mariniello e che si punta ad aumentare il ventaglio di associazioni e di sport presenti sul territorio, con un occhio alle famiglie con maggiori difficoltà.

A tal proposito ogni associazione che firmerà la convenzione per l’uso delle palestre dovrà garantire per ogni sport la retta mensile gratuita a dieci ragazzi, che saranno selezionati mediante bando da espletarsi secondo criteri socioeconomici (ISEE), che favoriscano le famiglie meno abbienti.

Per tutti i ragazzi residenti di Lusciano è previsto, altresì, uno sconto del 30% sulla retta mensile.