Juvecaserta pronta per la prima sfida stagionale

La Ble Decò Juvecaserta 2021 del presidente Francesco Farinaro si prepara alla prima sfida ufficiale della stagione, valida per la Supercoppa LNP Old Wild West, che la vedrà affrontare domani, sabato 9 settembre, in trasferta alle ore 19.00, la Geko PSA Sant’Antimo, in quello che sarà una probabile replica dei confronti molto combattuti della recente serie B.

Si affronteranno due squadre che hanno mantenuto l’ossatura della passata stagione, con molte conferme, che per coach Gandini si sostanziano nella fisicità sotto canestro di Quarisa, nell’esperienza di Cantone e nella pericolosità offensiva di Mennella e Scali.

Le aggiunte del greco Kamperidis in vernice, di Gallo in cabina di regia, di Filiberto Dri e Di Camillo completano un roster lungo e che vorrà dire la sua nel girone A della prossima Serie B.

“Questa gara di Supercoppa che andremo ad affrontare – sottolinea l’head coach bianconero Sergio Luise – ben può essere considerata come una tappa di avvicinamento alla prima giornata di campionato, che è il nostro obiettivo e dove cercheremo di arrivare sicuramente più pronti possibili e nella forma migliore. Di certo sarà una sfida più impegnativa in confronto alle due amichevoli affrontate fin qui. Rispetto a questa competizione, siamo consapevoli che questa è comunque una gara che mette in palio il passaggio del turno e che andremo a fronteggiare un derby sentito vista la rivalità tra le due piazze, e quindi daremo il massimo e faremo di tutto per portarla a casa. Tuttavia, dobbiamo tenere bene a mente quelli che sono i carichi di lavoro e le condizioni fisiche della nostra squadra in questo esatto momento della stagione”.

Spostando il focus proprio sull’avversario e sulla gara che si aspetta, il coach bianconero sottolinea che “non c’è una preparazione particolare e specifica rispetto a questo match: continuiamo a seguire il nostro programma di lavoro e di crescita ben stabilito, mettendo benzina nelle gambe giorno dopo giorno. Per quanto riguarda la Geko, senza dubbio sappiamo che affronteremo una squadra ben allenata, organizzata, con giocatori di ottimo livello per questo campionato, che nel suo roster può contare su Kamperidis, un giocatore che viene in Italia dalla A2 greca dove è stato l’mvp del campionato e che per anni ha giocato in massima serie ellenica, che si unisce ad un gruppo di altissimo livello e di grande esperienza”.

Sergio Luise conclude sottolineando come “questa sfida sarà un banco di prova importante per la nostra squadra, imporrà una grande attenzione e ci richiederà, per quello che è possibile, una prestazione importante per tutti i 40’ minuti, al netto comunque dei carichi di lavoro e del livello di condizione che ci portiamo dietro da quanto fatto fin qui. Non sappiamo se saremo al completo, in questo periodo è comunque fisiologico avere qualche problematica fisica e scopriremo solo poco prima della palla a due se tutto il roster sarà a disposizione. I ragazzi si stanno allenando bene in queste settimane, con attenzione e dedizione, il processo di ambientamento ed inserimento dei nuovi procede in maniera soddisfacente. Cercheremo con questa gara di fare un ulteriore passo in avanti per cementare quel concetto di squadra e quella mentalità che ci dovrà accompagnare per tutto il campionato”.

Palla a due prevista alle ore 19.00 di Sabato 9 Settembre 2023. Si gioca al PalaPuca di Via Marconi 117 a Sant’Antimo, e per la sfida sono stati designati gli arbitri Vincenzo Agnese di Barano d’Ischia (NA) e di Marcello Manco di San Giorgio a Cremano (NA). Ufficiali di campo saranno Alfonso Laudati (Segnapunti), Bruno Senese (Cronometrica) e Mariacristina Crispo (24 secondi) tutti e tre di Napoli. Per i tifosi casertani che seguiranno la squadra la società santantimese ha previsto il numero massimo di 150 tagliandi per il settore ospiti, ticket acquistabili anche direttamente al botteghino all’esterno del palazzetto.

Queste le altre gare del primo turno della Supercoppa Lnp OWW, che si disputeranno sabato 9 settembre, con accoppiamenti ad eliminazione diretta in gruppi di 4 squadre che delineeranno le sfide del secondo turno, in programma il 13 Settembre: Desio–Brianza, Legnano–Omegna; Piombino–Crema, Piacenza–Fiorenzuola; Herons Montecatini–Montecatini Basketball, Libertas Livorno–Pielle Livorno; Padova–Lumezzane, Mestre–San Vendemiano; Ozzano–Vicenza, Virtus Imola–Andrea Costa Imola; Ravenna–Faenza, Fabriano–Jesi; Chieti–Roseto, Ruvo di Puglia–Bisceglie; San Severo–Monopoli, Cassino–Avellino; Rieti–Salerno (la cui vincente affronterà chi porterà a casa il referto rosa del PalaPuca fra Geko PSA e Ble Decò).