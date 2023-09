Inaugurata la sede di “Aversa in mente”

Nuovo sodalizio nella città normanna. Al via ‘Aversa in mente’ che ieri sera ha inaugurato ed aperto ufficilamente la sua sede in via Atellana 101 ad Aversa (Ce).

Al neo movimento – guidato da Antonio Ivan Giglio – hanno aderito tanti giovani ma il laboratorio sociale è aperto a nuove adesioni: associazioni – liberi professionisti, artigiani, imprenditori, commercianti, studenti.

“Siamo un gruppo di giovani che si sono uniti per fare la differenza nella nostra comunità. Abbiamo deciso di creare questa associazione con l’obiettivo di fornire opportunità, supporto e aiuto a tutti i giovani della città, perché crediamo che il nostro futuro sia qui, nel luogo che chiamiamo casa – fanno sapere dal sodalizio normanno -. La nostra associazione è aperta a chiunque voglia organizzare attività e contribuire al miglioramento della città nel proprio campo di interesse. Che tu sia un creativo, uno studente o un volontario, offriamo un supporto per promuovere le tue iniziative e rendere la nostra città un posto migliore. Siamo convinti che attraverso l’unione delle nostre risorse e delle nostre competenze possiamo ottenere risultati significativi”.

“Lavoreremo su vari progetti e aree di intervento, come il miglioramento delle infrastrutture cittadine, la promozione di eventi culturali e artistici, la tutela dell’ambiente e molto altro ancora. Siamo qui per aiutarvi a sviluppare le vostre competenze, accrescere la vostra fiducia e raggiungere i vostri obiettivi.

Tuttavia, il nostro obiettivo è anche costruire un legame solido tra i giovani. Vogliamo creare un senso di appartenenza e solidarietà, in modo che possiamo affrontare insieme le sfide che ci attendono”.

“Crediamo fermamente che insieme possiamo creare un futuro migliore per tutti. Sogniamo di vedere una città in cui i giovani possono prosperare, realizzare i loro sogni e contribuire attivamente alla comunità locale. Vogliamo che le nostre menti creative e innovative abbiano l’opportunità di espandersi e lasciare un’impronta positiva sulla nostra città. Che aspetti? Unisciti a noi e sii parte del cambiamento che desideri vedere nella nostra città!”.