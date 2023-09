Il Volley Napoli riparte da Canzanella e Coppola

Una nuova rosa e una nuova allenatrice alla guida della prima squadra del Volley Napoli, ma la società riparte da due certezze: Chiara Canzanella, libero, e Flavia Coppola, banda. Entrambe le giocatrici hanno vestito la maglia azzurra nella passata stagione e sono state confermate per il prossimo anno in Serie C.

Tanta esperienza nel mondo della pallavolo per Chiara Canzanella, garanzia in fase difensiva e di ricezione per la squadra. «Ho avuto il piacere di giocare con Veronica come atleta negli anni passati della mia esperienza pallavolistica e già lì posso dire che era una certezza sotto ogni punto di vista. – Queste le parole dell’atleta – Averla ora come allenatrice mi motiva molto, perché la conosco, so che i suoi obiettivi sono come i nostri ed ha un modo di intraprendere e di vedere la pallavolo molto simile al mio».

«L’obiettivo è fare sempre meglio rispetto all’anno precedente, ma io sono una persona molto scaramantica quindi non ti dico dove vogliamo arrivare. So solo che lavoriamo tanto e bene e sicuramente cercheremo di fare meglio», conclude così Chiara Canzanella.

Una certezza anche in fase offensiva per il Volley Napoli, che affianca alla nuova rosa il talento e la qualità di Flavia Coppola. «Mi trovo molto bene con queste nuove compagne di squadra, ci conoscevamo già e già avevamo disputato campionati insieme. Tra l’altro ho mia sorella in squadra e una della mie più care amiche, quindi sono veramente contenta di affrontare la stagione con queste ragazze».

«Il mio obiettivo personale è quello di migliorare sempre più. Per quanto riguarda la squadra vogliamo fare meglio dell’anno scorso, perché siamo arrivate ad un soffio dall’obiettivo. Quindi quest’anno forza, costanza, impegno e determinazione per raggiungere quello che ci siamo prefissati».