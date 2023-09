Gratteri nuovo procuratore di Napoli

Questa mattina è stato votato dal Plenum del Consiglio superiore della magistratura, a maggioranza, con 19 voti a favore, il nuovo Procuratore della Repubblica presso Il tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, attualmente alla guida della Procura di Catanzaro in Calabria dove ha condotto negli ultimi anni importanti indagini e inchieste contro la ‘ndrangheta.

Il capo dei pm di Catanzaro è stato nominato dal Csm a maggioranza alla guida della procura più grande d’Italia.

Il posto di procuratore di Napoli era scoperto da quasi un anno e mezzo, da quando Giovanni Melillo lo aveva lasciato per assumere l’incarico di capo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

A votare a favore di Gratteri anche il vice presidente del Csm, Fabio Pinelli. Il Plenum si è diviso durante la votazione: 5 voti sono andati a favore di Giuseppe Amato, procuratore capo di Bologna; 8 voti per la proposta a favore di Rosa Volpe, procuratore aggiunto a Napoli.

Giustizia, Grant (Lega): buon lavoro al neo procuratore capo Gratteri

“Buon lavoro al nuovo procuratore capo della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. Per lui parla la sua storia e la sua determinazione. Si apre una nuova stagione giudiziaria contro il malaffare in Campania”. Così in una nota l’eurodeputato della Lega, on. Valentino Grant, responsabile regionale del partito. in Campania.

GRATTERI, RASTRELLI (FDI): INCARICO DECISIVO PER LA RIAFFERMAZIONE DELLO STATO

“La nomina del Procuratore Gratteri costituisce un ulteriore, decisivo tassello per una potente riaffermazione dello Stato nei nostri territori contro ogni forma di criminalità. Gratteri offre alla Città la garanzia di un profilo di assoluta eccellenza, e di comprovate esperienza e capacità organizzative, in grado di riportare serenità nella Procura partenopea, e di esercitare – pur con il dovuto equilibrio – il necessario rigore giudiziario in un territorio devastato da troppi anni da una illegalità perniciosa e diffusa”. Lo dichiara il senatore Sergio Rastrelli coordinatore di Fratelli d’Italia a Napoli, componente della commissioni Giustizia ed Antimafia.